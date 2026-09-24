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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da asbaşkanlık görevini yürüten iş insanı Turhan Mildon, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve danışmanı Alina Habba ile evlilik hazırlığında.

Çiftin 26 Eylül Cumartesi günü New York'ta dünyaevine girmesi planlanıyor. Düğüne ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılmasının bekleniyor.

ORTAK ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Miller Holding CEO'su da olan Mildon, Habba ile ABD'de görev yapan ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını ve ilişkilerinin ilerlemesinin ardından evlilik kararı aldıklarını söyledi.

Evliliğin siyasi bağlantı amacı taşıdığı yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Mildon, "Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok." dedi.

ALINA HABBA TRUMP'IN AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI

Alina Habba, 2021-2024 yılları arasında Donald Trump'ı çeşitli davalarda temsil ederek kamuoyunda tanınan hukukçulardan biri oldu.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Habba, Mart 2025'te New Jersey Bölgesi geçici federal başsavcılığı görevine getirildi.

Öte yandan Mildon ise iş hayatındaki görevlerinin yanı sıra Çorum FK'da asbaşkan olarak görev yapıyor.