Futbol dünyasında saha içindeki performansından çok ailesinin servetiyle tanınan Faiq Bolkiah, henüz kariyerinin erken döneminde kulüpsüz kaldı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Tayland ekibi Ratchaburi FC, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini yenilemedi. Son 3 sezonunu Ratchaburi'de geçiren Bolkiah böylece kulüpsüz kaldı.

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah 28 yaşında kulüpsüz kaldı - Resim : 1

SERVETİYLE FUTBOL DÜNYASINDA DİKKAT ÇEKİYOR

Brunei Sultanı'nın yeğeni olan Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu olarak gösteriliyor. 28 yaşındaki oyuncunun kişisel servetinin yaklaşık 19 milyar euro olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah 28 yaşında kulüpsüz kaldı - Resim : 2

CHELSEA VE LEICESTER ALTYAPILARINDA OYNADI

Futbol eğitimini İngiltere'de alan Bolkiah, Newbury'nin ardından Southampton, Chelsea ve Leicester City altyapılarında forma giydi.

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2020 yılında Leicester'dan ayrılarak Portekiz ekibi Maritimo'ya transfer olan Bolkiah, 2021'de Tayland'ın yolunu tuttu.

Chonburi FC'de oynadıktan sonra Ratchaburi FC'ye imza atan futbolcu, burada geçirdiği 3 sezonun ardından yeniden kulüp arayışına başladı.