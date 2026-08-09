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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da kulübün mali yapısını güçlendirmek ve ulusal lisans sürecindeki engelleri ortadan kaldırmak için önemli adımlar atılıyor.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un, kulübün borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi için kendi kişisel mal varlığını devreye sokacağı belirtildi.

210 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINI TEMİNAT GÖSTERECEK

Özgür Kocaeli'de yer alan haberde; Recep Durul'un, Kocaelispor'un ulusal lisans alabilmesi ve mevcut borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi amacıyla yaklaşık 210 milyon TL değerindeki gayrimenkullerini teminat olarak göstereceği ifade edildi.

120 MİLYON TL DE KULÜBE AKTARDI

Kocaelispor Başkanı'nın kulübe sağladığı desteğin bununla sınırlı olmadığı belirtildi.

Recep Durul'un, sezon içerisinde yapılması gereken ödemelerin karşılanabilmesi amacıyla şimdiye kadar kendi kaynaklarından 120 milyon TL'lik finansman sağladığı aktarıldı.

BÜYÜKAKIN DA SÜRECİN İÇİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da Kocaelispor'un mali yapısının sürdürülebilir hale getirilmesi için yürütülen süreçte aktif rol aldığı da kaydedildi.

Büyükakın ve Durul'un koordineli şekilde hareket ederek kulübün mali bağımsızlığını güçlendirmeyi ve Kocaelispor'un geleceğini daha sağlam bir finansal zemine oturtmayı hedeflediği ifade ediliyor.