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Kaynak: Haber Merkezi

Kocaelispor, Eyüpspor forması giyen 23 yaşındaki forvet Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulüp, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurarak, "Kocaelisporumuza hoş geldin Metehan Altunbaş! Futbolcu Metehan Altunbaş ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

EYÜPSPOR'DAN VEDA MESAJI

Transferin ardından Eyüpspor da Metehan Altunbaş'a veda etti.

Eflatun-sarılı kulübün açıklamasında, "Formamızı taşıdığı süre boyunca mücadelesi, profesyonelliği ve özellikle geçtiğimiz sezon attığı kritik gollerle önemli katkı sağlayan Metehan Altunbaş'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun, Metehan Altunbaş." denildi.

GEÇEN SEZON 8 GOL ATTI

23 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda Eyüpspor formasıyla lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 22 resmi maçta görev aldı.

Metehan Altunbaş, bu karşılaşmalarda 8 gol kaydederek takımının hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu. Yeni sezonda ise kariyerini Kocaelispor formasıyla sürdürecek.