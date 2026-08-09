DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ SIRALANDI
Pennsylvania Üniversitesi Wharton School tarafından hazırlanan 2026 En İyi Ülkeler Endeksi kapsamında ülkelerin küresel güç algısı ortaya konuldu. Araştırmada 33 ülkeden 15 bin 131 yetişkinin değerlendirmeleri dikkate alındı.
Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada
33 ülkeden 15 bin 131 kişinin değerlendirmeleriyle hazırlanan 2026 En İyi Ülkeler Endeksi’nde küresel güç algısı sıralandı.Kaynak: Diğer
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ SIRALANDI
ZİRVEDE ABD VAR
Göreceli güç skoru: 100
Araştırmada en yüksek puanın 100 kabul edildiği sıralamanın zirvesinde ABD yer aldı. Ekonomik ve askeri kapasitesinin yanı sıra teknolojik gücü, diplomatik erişimi ve uluslararası gelişmeler üzerindeki etkisi, ABD’nin küresel güç algısındaki liderliğini sürdürmesini sağladı.
2. ÇİN
Göreceli güç skoru: 93,6
Çin, 93,6 puanla listenin ikinci sırasında yer aldı. Geniş ticaret ağı, teknolojik kapasitesi, nadir toprak elementlerindeki ağırlığı ve büyüyen askeri gücüyle zirvenin en yakın takipçisi oldu.
3. RUSYA
Göreceli güç skoru: 91,4
Rusya, 91,4 puanla dünyanın en güçlü üçüncü ülkesi olarak gösterildi. Ekonomik büyüklüğünün yanı sıra askeri kapasitesi, nükleer gücü, enerji kaynakları ve jeopolitik etkisi ülkenin küresel güç algısındaki konumunu destekledi.
4. BİRLEŞİK KRALLIK
Göreceli güç skoru: 84,3
Birleşik Krallık, 84,3 puanla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Ancak ilk üç ülkeyle arasındaki puan farkı dikkat çekti.
5. ALMANYA
Göreceli güç skoru: 74,1
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, küresel güç algısında 74,1 puan elde ederek dünyanın en güçlü beşinci ülkesi oldu.
6. GÜNEY KORE
Göreceli güç skoru: 62,7
Teknoloji ve sanayi alanındaki gücüyle öne çıkan Güney Kore, 62,7 puanla altıncı sıraya yerleşerek ilk 5’in kapısına dayandı.
7. SUUDİ ARABİSTAN
Göreceli güç skoru: 61,0
Suudi Arabistan’ın yedinci sıraya kadar yükselmesi listenin dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. Ülke, Fransa ve Japonya gibi geleneksel güçleri geride bıraktı.
8. FRANSA
Göreceli güç skoru: 59,5
Avrupa’nın önde gelen siyasi ve askeri güçlerinden Fransa, Japonya’nın yalnızca yarım puan önünde yer alarak sekizinci oldu.
9. JAPONYA
Göreceli güç skoru: 59,0
Teknoloji ve ekonomi alanındaki küresel ağırlığıyla öne çıkan Japonya, araştırmada 59 puanla dokuzuncu sırada gösterildi.
10. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Göreceli güç skoru: 58,6
Birleşik Arap Emirlikleri, 58,6 puanla dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına girmeyi başardı.
11. İSRAİL
Göreceli güç skoru: 56,4
İsrail, 56,4 puanla ilk 10’un hemen dışında kaldı ve sıralamada 11’inci basamakta yer aldı.
12. HİNDİSTAN
Göreceli güç skoru: 45,0
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan, ekonomik ve jeopolitik ağırlığıyla 12’nci sırada kendisine yer buldu.
13. KANADA
Göreceli güç skoru: 42,1
Kanada, aldığı 42,1 puanla listenin 13’üncü basamağına yerleşti.
14. TÜRKİYE
Göreceli güç skoru: 32,7
Türkiye, 32,7 puanla dünyanın en güçlü ülkeleri sıralamasında 14’üncü oldu. Ülkemiz böylece İtalya’nın önünde, Kanada’nın ise hemen arkasında yer aldı.
15. İTALYA
Göreceli güç skoru: 31,6
İtalya listenin 15’inci sırasında yer aldı. Avrupa’nın önemli ekonomilerinden olan ülke, küresel güç algısında ülkemizin hemen arkasında kaldı.