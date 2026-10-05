İstanbul Kapalıçarşı piyasasında serbest piyasa altın fiyatları gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Günün ilk saatlerinden itibaren yukarı yönlü ivme yakalayan gram altın, gün içi en yüksek 6.654,50 TL seviyesini test etti.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim)
Kapalıçarşı’da canlı altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Gün içinde 6.654 TL seviyelerini test eden gram altın, kapanışa doğru 6.597 TL’den işlem görürken; çeyrek altın 10.751 TL, tam altın ise 42.877 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte güncel rakamlar..Seçil Kılıç
Günün en düşük seviyesi olarak 6.582,70 TL'yi gören gram altın, an itibarıyla 6.597,97 TL satış fiyatıyla (yüzde 0,26 düşüşle) işlem görmeyi sürdürüyor.
Saf altının göstergesi olan has altın ise gün içerisinde en düşük 6.563,01 TL, en yüksek 6.634,43 TL seviyelerini gördü.
Has altın anlık piyasada 6.578,24 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Yatırımcıların ve takı alışverişi yapan vatandaşların yakından takip ettiği çeyrek ve ziynet altın türlerinde de gün içi en yüksek seviyelerden bir miktar geri çekilme yaşandı.
Kapalıçarşı’da anlık altın fiyatları ve gün içi rekor seviyeleri şu şekilde şekillendi:
ÇEYREK ALTIN AKŞAM KAÇ TL OLDU?
Gün içinde en yüksek 10.846,00 TL seviyesini gördü. An itibarıyla 10.751,00 TL (yüzde 0,29 düşüşle) seviyesinden satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Gün içi zirvesini 21.685,00 TL ile yapan yarım altın, şu anda 21.495,00 TL (yüzde 0,29 düşüşle) seviyesinden işlem görüyor.
TAM ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Gün içerisinde en yüksek 43.244,00 TL seviyesine kadar tırmanan tam altın, anlık piyasada 42.877,00 TL (yüzde 0,27 düşüşle) seviyesinde yer alıyor.
GREMSE ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün içi en yüksek 107.597,00 TL seviyesine ulaşan gremse altın, an itibarıyla 106.683,00 TL (yüzde 0,26 düşüşle) seviyesinden satılıyor.
Piyasaların açık olduğu saat diliminde tüm altın türlerinde günlük bazda ortalama yüzde 0,26 ile yüzde 0,29 arasında hafif bir geri çekilme kaydedildi.
Gün içi en yüksek seviyelerini gören altın fiyatları, kapanışa doğru bir miktar kar satışı ve dengelenme arayışıyla mevcut seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.