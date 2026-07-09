Samsunspor'da yeni sezon öncesi en büyük gündem maddelerinden biri stat zemini oldu.

Trendyol Süper Lig fikstürünün çekilmesiyle birlikte Karadeniz ekibinin ilk hafta Göztepe'yi 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacağının kesinleşmesi, devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle endişeleri artırdı.

Süper Lig ekibinde büyük endişe: Stat ilk maça yetişmeyebilir - Resim : 1

FUAT ÇAPA UYARMIŞTI

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, fikstür çekimi öncesinde stat zemininin ilk maça yetişmemesi ihtimalinin kendileri adına büyük dezavantaj oluşturacağını dile getirmişti.

Deneyimli futbol adamı, ilk haftada iç sahada oynanacak bir maçın ve zeminin hazır olmaması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaları gerekebileceğini belirterek, kura çekiminin bu nedenle büyük önem taşıdığını ifade etmişti.

Süper Lig ekibinde büyük endişe: Stat ilk maça yetişmeyebilir - Resim : 2

GÖZTEPE MAÇI İÇ SAHADA

Fikstür çekiminin ardından Samsunspor'un sezonu Göztepe karşısında kendi sahasında açacağı netleşti.

Bu gelişmeyle birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle baştan sona yenilenen 19 Mayıs Stadyumu'ndaki çalışmaların ilk hafta karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği yeniden gündeme geldi.

Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı: İşte ilk hafta maçları ve derbi tarihleriSüper Lig'de fikstür çekimi yapıldı: İşte ilk hafta maçları ve derbi tarihleriSpor

GÖZLER ZEMİN ÇALIŞMALARINDA

Karadeniz ekibinde tüm dikkatler artık statta devam eden zemin yenileme çalışmalarına çevrilmiş durumda.

Çimlerin Göztepe karşılaşmasına hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürerken, olası bir gecikme durumunda Samsunspor'un TFF ile görüşerek alternatif çözüm yollarını değerlendirmesi bekleniyor.