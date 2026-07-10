Konyaspor'da gösterdiği istikrarlı performansla transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Adil Demirbağ ile ilgili resmi açıklama geldi.

Radyospor'a konuşan Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şubesi Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Adil Demirbağ için Trabzonspor ve Başakşehir'den teklif aldıklarını ancak istedikleri şartların oluşmadığını belirtti.

'BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'DAN RESMİ TEKLİFLER GELDİ'

Küçükbakırcı, "Başakşehir ve Trabzonspor'dan resmi teklifler geldi. Para artı takasta oyuncu teklif ettiler ancak bizim istediğimiz şartlar oluşmadı. Adil değerli bir oyuncumuz. Bizim beklentilerimiz kabul gördüğü takdirde satarız. Adil Demirbağ için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif gelmedi. İddialar doğru değil" diye konuştu.

'OLAIGBE NE KONYASPOR'DA DEVAM ETMEK İSTEMEDİ'

Öte yandan Basel'e transfer olan Olaigbe'nin ise Konyaspor'da kalmak istemediğini ifade eden Yusuf Küçükbakırcı, "Olaigbe Basel'den teklif aldığı için ne bizde ne Trabzonspor'da devam etmek istemedi. Biz de kolaylık sağladık. Umarım Basel'de başarılı olur. Hem Trabzonspor hem de biz kazanırız" şeklinde konuştu.