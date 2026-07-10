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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam organizasyonu Wimbledon'da tek kadınlar yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Rakiplerini mağlup eden Karolina Muchova ile Linda Noskova, finale yükselerek şampiyonluk mücadelesi verme hakkı kazandı.

MUCHOVA, GAUFF'U ELEDİ

Dünya 9 numarası Karolina Muchova, yarı finalde ABD'li Coco Gauff ile karşı karşıya geldi.

Çek raket, üç sete uzayan mücadelede rakibini 6-2, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek Wimbledon'da finale yükseldi.

NOSKOVA'DAN NET GALİBİYET

Turnuvanın 12 numaralı seribaşı Linda Noskova ise yarı finalde Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Noskova da adını finale yazdırarak Çek tenisinin Wimbledon'daki başarısını taçlandırdı.

ŞAMPİYON CUMARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Karolina Muchova ile Linda Noskova, 11 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki Çek raketten biri kariyerine bir grand slam şampiyonluğu daha eklemek için korta çıkacak.