UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu 1. Eleme Turu'nda oynanan 21 maçla birlikte başladı.

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon 21 maçla başladı: İşte sonuçlar - Resim : 1

SONUÇLAR ŞÖYLE

Velez-Milsami: 1-1

Bohemians-St. Joseph's: 2-0

Dinamo-Minsk-Sileks: 0-1

Marsaxlokk-Pyunik: 0-3

Mondorf-Dinamo Tiflis: 1-2

Caernarfon-Levadia Tallinn: 0-5

Europa-Shkendija: 0-5

Vllaznia-Malisheva: 2-1

Glentoran-RFS: 1-2

Runavik-Hamrun Spartans: 1-1

Petrovac-Zalgiris: 1-3

Penybont-FC Santa Coloma: 0-1

Dinamo City-Astana: 0-1

Stjarnan-Vikingur: 3-1

Sarajevo-Inter Turku: 1-1

At. Escaldes-Mornar: 2-1

Liepaja-Decic: 1-0

Hegelmann-Paide: 1-1

Alashkert-Elimai: 1-1

Dila-Virtus: 3-1

Kalju-Linfield: 1-0

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