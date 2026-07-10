UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu 1. Eleme Turu'nda oynanan 21 maçla birlikte başladı.
SONUÇLAR ŞÖYLE
Velez-Milsami: 1-1
Bohemians-St. Joseph's: 2-0
Dinamo-Minsk-Sileks: 0-1
Marsaxlokk-Pyunik: 0-3
Mondorf-Dinamo Tiflis: 1-2
Caernarfon-Levadia Tallinn: 0-5
Europa-Shkendija: 0-5
Vllaznia-Malisheva: 2-1
Glentoran-RFS: 1-2
Runavik-Hamrun Spartans: 1-1
Petrovac-Zalgiris: 1-3
Penybont-FC Santa Coloma: 0-1
Dinamo City-Astana: 0-1
Stjarnan-Vikingur: 3-1
Sarajevo-Inter Turku: 1-1
At. Escaldes-Mornar: 2-1
Liepaja-Decic: 1-0
Hegelmann-Paide: 1-1
Alashkert-Elimai: 1-1
Dila-Virtus: 3-1
Kalju-Linfield: 1-0