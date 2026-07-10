OLAYLAR
MÖ 48 - Dyrrhachium Muharebesi'nde; Gnaeus Pompeius Magnus, Jül Sezar'ı yenilgiye uğrattı.
1778 - Amerikan Devrimi: Fransa Kralı XVI. Louis, Büyük Britanya Krallığı'na savaş ilan etti.
1890 - Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. eyaleti oldu.
1894 - İstanbul'da 474 kişinin ölümüne sebep olan bir deprem meydana geldi.
1900 - Paris metrosu açıldı.
1910 - Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
1913 - Kaliforniya'daki "Ölüm Vadisi"nde sıcaklık, 56.7 °C olarak ölçüldü. Bu, ABD'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık derecesidir.
1921 - Yunan Ordusu'nun taarruzuyla, Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.
1923 - İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.
1939 - İstanbul Beyazıt'daki İnkılâp Müzesi Vali Lütfi Kırdar tarafından açıldı.
1947 - Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da Genel Valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.
1951 - Randy Turpin, Sugar Ray Robinson'ı yenerek orta sıklet boks şampiyonu oldu.
1952 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.
1961 - Galatasaray'lı millî futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo futbol takımına 675.000 liraya transfer oldu.
1962 - Amerika Birleşik Devletleri, kıtalararası haberleşmeyi sağlayacak olan Telstar uydusunu uzaya gönderdi.
1971 - Fas Ordusu'nun bazı birlikleri, "Krallık Rejimi"ne karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede, cumhuriyet ilan edildi.
1977 - Ankara İsmetpaşa'da Necdet Adalı ve diğer sol görüşlü militanların gerçekleştirdikleri kahvehane baskınında 2 sağcı öldürüldü.
1973 - Bahama Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1985 - Greenpeace gemisi "Rainbow Warrior", Fransız istihbarat teşkilatı DGSE tarafından Auckland Limanı'nda bombalanarak batırıldı.
1991 - Boris Yeltsin, Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başladı.
1992 - Sosyalist Parti, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.
1992 - Panamalı general Manuel Noriega, Miami, Florida'da yargılandı; uyuşturucu ticareti yapmak ve haraç toplamak suçlarından 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1996 - Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleşti.
2002 - Peter Paul Rubens'in Masumların Katli isimli tablosu, bir açık arttırmada 76,2 milyon dolara satıldı.
2020 - Ayasofya Camii, Danıştay tarafından cami statüsünde tekrar ibadete açıldı.
2021 - Arjantin, 28 yıl sonra Copa América'yı kazandı.
DOĞUMLAR
1418 - Go-Hanazono, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 102. imparatorudur (ö. 1471)
1451 - III. James, İskoçya kralıdır (ö. 1488)
1509 - Jean Calvin, Fransız din reformcusu (ö. 1564)
1792 - George M. Dallas, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (ö. 1864)
1830 - Camille Pissarro, Fransız ressam (ö. 1903)
1835 - Henryk Wieniawski, Polonyalı bir virtüöz kemancı, besteci ve pedagogdu (ö. 1880)
1856 - Nikola Tesla, Sırp asıllı Amerikalı fizikçi (ö. 1943)
1862 - Helene Schjerfbeck, Fin ressam (ö. 1946)
1867 - Maximilian von Baden, Alman şansölyesi (ö. 1929)
1871 - Marcel Proust, Fransız yazar (ö. 1922)
1875 - Dezső Pattantyús-Ábrahám, Macar politikacı (ö. 1973)
1883 - Johannes Albrecht Blaskowitz, Nazi Almanyası Generalobersti (ö. 1948)
1888 - Giorgio de Chirico, Yunan-İtalyan ressam (ö. 1978)
1895 - Carl Orff, Alman besteci (ö. 1982)
1902 - Kurt Alder, Alman kimyacı (ö. 1958)
1902 - Nicolás Guillén, Kübalı sosyalist, şair (ö. 1989)
1903 - Werner Best, Alman Nazi, hukukçu, polis şef (ö. 1989)
1905 - Wolfram Sievers, Alman Nazi Bereichsgeschäftsführer müdürü (ö. 1948)
1907 - Blind Boy Fuller, Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcısıydı (ö. 1941)
1911 - Cootie Williams, Amerikalı caz, jump blues ve rhythm and blues trompetçisi (ö. 1985)
1918 - James Aldridge, Avustralya-Britanyalı yazardır (ö. 2015)
1920 - Owen Chamberlain, Amerikalı fizikçi (ö. 2006)
1920 - Remo Gaspari, İtalyan siyasetçi (ö. 2011)
1921 - Jeff Donnell, Amerikalı film ve dizi oyuncusudur (ö. 1988)
1921 - Jake LaMotta, Amerikalı emekli profesyonel boksör, komedyen ve oyuncu (ö. 2017)
1922 - Stella Kübler, Yahudi asıllı Gestapo personeli (ö. 1994)
1923 - Şemsi Yastıman, Türk Halk Müziği sanatçısı (ö. 1994)
1925 - Mahathir Muhammed, Malezyalı doktor ve siyasetçi
1926 - Carleton Carpenter, Amerikalı aktör, sihirbaz, dansçı, söz yazarı ve romancı (ö. 2022)
1927 - Grigori Barenblatt, Rus matematikçi, akademisyen ve yazardır (ö. 2018)
1927 - David Dinkins, ABD'li siyasetçi (ö. 2020)
1928 - Bernard Buffet, Fransız ressam (ö. 2000)
1931 - Jerry Herman, Amerikalı besteci, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2019)
1931 - Alice Munro, Kanadalı öykü yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2024)
1932 - Carlo Abate, İtalyan otomobil yarışçısı (ö. 2019)
1934 - Jerry Nelson, Amerikalı komedyen, oyuncu ve kukla sanatçısı (ö. 2012)
1936 - Branislava Peruničić, Bosnalı akademisyen ve mühendis (ö. 2025)
1938 - Paul Andreu, Fransız mimar (ö. 2018)
1939 - Ahmet Taner Kışlalı, Türk siyaset bilimci (ö. 1999)
1940 - Raffaele Calabro, İtalyan din adamı (ö. 2017)
1941 - David G. Hartwell, Amerikalı eğitimci, yayıncı, eleştirmen ve bilimkurgu yazarı (ö. 2016)
1942 - Ronnie James Dio, Amerikalı müzisyen (ö. 2010)
1942 - Sixto Rodríguez, Amerikalı bir folk müzisyenidir (ö. 2023)
1943 - Arthur Ashe, Amerikalı tenisçi (ö. 1993)
1943 - Sema Özcan, Türk oyuncu
1945 - Ron Glas, Amerikan oyuncu (ö. 2016)
1948 - Ali Haydar Öner, Türk bürokrat ve siyasetçi (ö. 2018)
1950 - Prokopis Pavlopulos, Yunan hukukçu, akademisyen ve Yunanistan'ın 7. Cumhurbaşkanı
1954 - Neil Tennant, İngiliz müzisyen
1956 - Mehmet Serhat Karadağ, Türk güreşçi ve antrenör
1957 - Barbaros Şansal, Türk moda tasarımcısı
1959 - Sandy West, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı ve baterist (ö. 2006)
1960 - Seth Godin, Amerikalı yazar
1961 - Jacky Cheung, Hong Konglu şarkıcı ve aktör
1967 - Rebekah Del Rio, Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı (ö. 2025)
1969 - Gale Harold, Amerikalı aktör
1970 - Jason Orange, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, dansçı ve bazen aktör
1970 - John Simm, İngiliz oyuncu
1970 - Helen Sjöholm, İsveçli şarkıcı, aktris ve müzikal tiyatro performansçısı
1972 - Peter Serafinowicz, İngiliz oyuncu, komedyen, yönetmen ve senarist
1972 - Sofia Vergara, Kolombiyalı aktris
1973 - Hiromasa Yonebayashi, Japon animatör ve yönetmen
1974 - Chiwetel Ejiofor, İngiliz aktör
1974 - Zeynep Gülmez, Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusu
1975 - Stefán Karl Stefánsson, İzlandalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2018)
1976 - Edmílson Gomes, İtalyan asıllı Brezilyalı futbolcu
1976 - Ludovic Giuly, Fransız futbolcu
1976 - Adrian Grenier, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve müzisyen
1976 - Şafak Pavey, Türk diplomat ve siyasetçi
1977 - Chiwetel Ejiofor, İngiliz oyuncu
1977 - Sinan Tuzcu, Türk dizi ve sinema oyuncusu
1979 - Gong Yoo, Güney Koreli oyuncu
1980 - Han Eun-jung, Güney Koreli aktris
1980 - Claudia Leitte, Brezilyalı şarkıcı
1980 - Jessica Simpson, Amerikalı şarkıcı
1981 - Ramazan Döne, Türk hentbol oyuncusu
1981 - Aleksandar Tunchev, Bulgar futbolcu
1982 - Leila Alaoui, Faslı-Fransız fotoğrafçı ve video sanatçısı (ö. 2016)
1983 - Kim Hee-chul, Güney Koreli şarkıcı, oyuncu, besteci ve sunucu
1983 - Gülşifte Ferahani, İranlı sinema oyuncusu, aktivist ve şarkıcı
1983 - Barış Pehlivan, Türk gazeteci ve yazar
1983 - MakSim, Rus şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
1984 - Saori Arita, Japon voleybolcu
1984 - Michaël Chrétien Basser, Fransız asıllı Faslı millî futbolcu
1984 - Mark González, Şilili futbolcu
1984 - Lawrence Olum, Kenyalı futbolcu
1985 - Mario Gómez, Alman futbolcu
1986 - Wyatt Russell, Amerikalı oyuncu
1989 - Alan Carvalho, Brezilyalı futbolcu
1989 - İsmail Köybaşı, Türk futbolcu
1989 - Carlos Zambrano, Perulu millî futbolcu
1990 - Ciara Everard, İrlandalı atlet
1990 - Emily Skeggs, Amerikalı aktris ve şarkıcı
1990 - Ali Şaşal Vural, Türk kaleci
1990 - Emilijus Zubas, Litvanyalı millî futbolcu
1991 - Kim Cesarion, İsveçli şarkıcı
1993 - Perrie Edwards, İngiliz müzisyen ve Little Mix'in üyesi
1994 - Iuri Medeiros, Portekizli futbolcu
1995 - Ada Hegerberg, Norveçli futbolcu
1998 - Angus Cloud, Amerikalı oyuncu (ö. 2023)
2001 - Isabela Merced, Amerikalı aktris ve şarkıcı
ÖLÜMLER
138 - Hadrianus, Roma İmparatoru (d. 76)
649 - Li Shimin, 626-649 yılları arasında Çin imparatoru (d. 599)
831 - Zübeyde bint Cafer, Abbasi halifelerinden Hârûnürreşîd'in hanımı, Emîn'in annesi
983 - VII. Benedictus, Katolik Kilisesi'nin Ekim 974 tarihinden ölümüne kadar Papa'sı
1099 - El Cid (Rodrigo Díaz de Vivar), Kastilyalı asil, komutan ve diplomat (d. 1040)
1103 - I. Erik, kardeşi I. Olaf'ı takiben 1095 yılında Danimarka Kralı olmuştur (d. 1060)
1226 - Zahir, Abbasi halifelerinin otuzbeşincisi (d. 1176)
1290 - IV. Ladislaus, Macaristan ve Hırvatistan kralı (d. 1262)
1453 - Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Sadrazam (d. ?)
1559 - II. Henri, 31 Mart 1547'den ölümüne kadar Fransa Kralı. I. François'un ikinci oğlu (d. 1519)
1561 - Rüstem Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Sadrazam (d. 1500)
1601 - Damat İbrahim Paşa, Osmanlı devlet adamı
1621 - Charles Bonaventure de Longueval, Kutsal Roma İmparatorluğu için savaşan bir askeri komutandı (d. 1571)
1851 - Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Fransız sanatçı ve kimyager (d. 1787)
1884 - Paul Morphy, Amerikalı satranç oyuncusu (d. 1837)
1910 - Johann Gottfried Galle, Alman astronom (d. 1812)
1915 - Vaja Pşavela, Gürcü yazar ve şair (d. 1861)
1936 - Rafael de Nogales Méndez, Venezuelalı asker ve yazar (d. 1879)
1941 - Jelly Roll Morton, Amerikan besteci, grup lideri, arjantör, caz ve Ragtime piyanisti (d. 1890)
1944 - Lucien Pissarro, İngiliz manzara ressamı, grafiker, ahşap oymacısı, sanatsal kitap tasarımcısı ve baskıcısı (d. 1863)
1970 - Bjarni Benediktsson, İzlandalı siyasetçi (d. 1908)
1975 - Nurettin Topçu, Türk yazar, akademisyen ve fikir adamı (d. 1909)
1977 - Şükrü Gülesin, Türk futbolcu ve spor yazarı (d. 1922)
1982 - Ziya Keskiner, Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmen (d. 1910)
1985 - Fernando Pereira, Portekiz kökenli serbest Hollandalı fotoğrafçı (d. 1950)
1989 - Mel Blanc, Amerikalı animatör, komedyen, oyuncu ve yapımcı (d. 1908)
1992 - Cevdet Kudret, Türk yazar ve edebiyat tarihçisi (d. 1907)
1994 - Şemsi Yastıman, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1923)
1995 - Mehmet Ali Aybar, Türk siyasetçi ve yazar (d. 1908)
1996 - Hamiyet Yüceses, Türk ses sanatçısı (d. 1916)
2006 - Şamil Basayev, Çeçen lider (d. 1965)
2013 - Ali İsmail Korkmaz, Türk öğrenci (Gezi Parkı protestolarında ölen) (d. 1994)
2013 - Kemal Güven, Türk hukukçu ve siyasetçi (d. 1921)
2015 - Ömer Şerif, Lübnan asıllı Mısırlı sinema oyuncusu (d. 1932)
2016 - Ebu Ömer eş-Şişani, Irak ve Şam İslam Devleti'nin liderlerinden biri ve askeri komutanı olan Çeçen militan (d. 1986)
2016 - Atilla Manizade, Türk opera sanatçısı (d. 1934)
2017 - Peter Härtling, Alman yazar, şair, yayıncı ve gazeteci (d. 1933)
2017 - Eugene Koffi Kouame, Fildişi Sahilli futbolcu (d. 1988)
2017 - Isabelle Sadoyan, Ermeni asıllı Fransız oyuncu (d. 1928)
2018 - Carlo Benetton, İtalyan bilyoner iş insanı (d. 1943)
2018 - Jan Henry T. Olsen, Norveçli siyasetçi (d. 1956)
2018 - Darryl Rogers, Eski Amerikan futbolcusu ve antrenörü (d. 1935)
2019 - Paulo Henrique Amorim, Brezilyalı gazeteci (d. 1942)
2019 - Valentina Cortese, İtalyan oyuncu (d. 1923)
2019 - Denise Nickerson, Amerikalı oyuncu (d. 1957)
2019 - Albert Shepherd, İngiliz oyuncu (d. 1936)
2020 - Jack Charlton, İngiliz futbolcu (d. 1935)
2020 - Corra Dirksen, Güney Afrikalı ragbi birliği oyuncusu (d. 1938)
2020 - Ghaida Kambash, Iraklı siyasetçi (d. 1974)
2020 - Cosmas Magaya, Zimbabwe mbira müzisyeni (d. 1953)
2020 - Paik Sun-yup, Güney Koreli asker (d. 1920)
2020 - Lara Victoria van Ruijven, Hollandalı kısa pist sürat patencisi (d. 1992)
2020 - Olga Tass, Macar jimnastikçi (d. 1929)
2021 - Esther Béjarano, Alman şarkıcı, müzisyen ve aktivist (d. 1924)
2021 - Jean-Michel Dubernard, Fransız hekim ve siyasetçi (d. 1941)
2021 - Travis Fulton, Amerikalı karma dövüş sporcusu ve profesyonel boksör (d. 1977)
2022 - Enver Çingizoğlu, Azerbaycanlı tarihçi, etnolog ve soy bilimci (d. 1962)
2023 - Jean Jacques Becker, Fransız tarihçi ve çağdaş tarih uzmanı (d. 1928)
2025 - Rüçhan Çamay, Türk ses ve sahne sanatçısı, sinema oyuncusu. (d. 1931)