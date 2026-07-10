OLAYLAR

MÖ 48 - Dyrrhachium Muharebesi'nde; Gnaeus Pompeius Magnus, Jül Sezar'ı yenilgiye uğrattı.

1778 - Amerikan Devrimi: Fransa Kralı XVI. Louis, Büyük Britanya Krallığı'na savaş ilan etti.

1890 - Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. eyaleti oldu.

1894 - İstanbul'da 474 kişinin ölümüne sebep olan bir deprem meydana geldi.

1900 - Paris metrosu açıldı.

1910 - Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.

1913 - Kaliforniya'daki "Ölüm Vadisi"nde sıcaklık, 56.7 °C olarak ölçüldü. Bu, ABD'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık derecesidir.

1921 - Yunan Ordusu'nun taarruzuyla, Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.

1923 - İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.

1939 - İstanbul Beyazıt'daki İnkılâp Müzesi Vali Lütfi Kırdar tarafından açıldı.

1947 - Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da Genel Valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.

1951 - Randy Turpin, Sugar Ray Robinson'ı yenerek orta sıklet boks şampiyonu oldu.

1952 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.

1961 - Galatasaray'lı millî futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo futbol takımına 675.000 liraya transfer oldu.

1962 - Amerika Birleşik Devletleri, kıtalararası haberleşmeyi sağlayacak olan Telstar uydusunu uzaya gönderdi.

1971 - Fas Ordusu'nun bazı birlikleri, "Krallık Rejimi"ne karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede, cumhuriyet ilan edildi.

1977 - Ankara İsmetpaşa'da Necdet Adalı ve diğer sol görüşlü militanların gerçekleştirdikleri kahvehane baskınında 2 sağcı öldürüldü.

1973 - Bahama Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1985 - Greenpeace gemisi "Rainbow Warrior", Fransız istihbarat teşkilatı DGSE tarafından Auckland Limanı'nda bombalanarak batırıldı.

1991 - Boris Yeltsin, Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

1992 - Sosyalist Parti, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

1992 - Panamalı general Manuel Noriega, Miami, Florida'da yargılandı; uyuşturucu ticareti yapmak ve haraç toplamak suçlarından 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1996 - Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleşti.

2002 - Peter Paul Rubens'in Masumların Katli isimli tablosu, bir açık arttırmada 76,2 milyon dolara satıldı.

2020 - Ayasofya Camii, Danıştay tarafından cami statüsünde tekrar ibadete açıldı.

2021 - Arjantin, 28 yıl sonra Copa América'yı kazandı.

DOĞUMLAR

1418 - Go-Hanazono, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 102. imparatorudur (ö. 1471)

1451 - III. James, İskoçya kralıdır (ö. 1488)

1509 - Jean Calvin, Fransız din reformcusu (ö. 1564)

1792 - George M. Dallas, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (ö. 1864)

1830 - Camille Pissarro, Fransız ressam (ö. 1903)

1835 - Henryk Wieniawski, Polonyalı bir virtüöz kemancı, besteci ve pedagogdu (ö. 1880)

1856 - Nikola Tesla, Sırp asıllı Amerikalı fizikçi (ö. 1943)

1862 - Helene Schjerfbeck, Fin ressam (ö. 1946)

1867 - Maximilian von Baden, Alman şansölyesi (ö. 1929)

1871 - Marcel Proust, Fransız yazar (ö. 1922)

1875 - Dezső Pattantyús-Ábrahám, Macar politikacı (ö. 1973)

1883 - Johannes Albrecht Blaskowitz, Nazi Almanyası Generalobersti (ö. 1948)

1888 - Giorgio de Chirico, Yunan-İtalyan ressam (ö. 1978)

1895 - Carl Orff, Alman besteci (ö. 1982)

1902 - Kurt Alder, Alman kimyacı (ö. 1958)

1902 - Nicolás Guillén, Kübalı sosyalist, şair (ö. 1989)

1903 - Werner Best, Alman Nazi, hukukçu, polis şef (ö. 1989)

1905 - Wolfram Sievers, Alman Nazi Bereichsgeschäftsführer müdürü (ö. 1948)

1907 - Blind Boy Fuller, Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcısıydı (ö. 1941)

1911 - Cootie Williams, Amerikalı caz, jump blues ve rhythm and blues trompetçisi (ö. 1985)

1918 - James Aldridge, Avustralya-Britanyalı yazardır (ö. 2015)

1920 - Owen Chamberlain, Amerikalı fizikçi (ö. 2006)

1920 - Remo Gaspari, İtalyan siyasetçi (ö. 2011)

1921 - Jeff Donnell, Amerikalı film ve dizi oyuncusudur (ö. 1988)

1921 - Jake LaMotta, Amerikalı emekli profesyonel boksör, komedyen ve oyuncu (ö. 2017)

1922 - Stella Kübler, Yahudi asıllı Gestapo personeli (ö. 1994)

1923 - Şemsi Yastıman, Türk Halk Müziği sanatçısı (ö. 1994)

1925 - Mahathir Muhammed, Malezyalı doktor ve siyasetçi

1926 - Carleton Carpenter, Amerikalı aktör, sihirbaz, dansçı, söz yazarı ve romancı (ö. 2022)

1927 - Grigori Barenblatt, Rus matematikçi, akademisyen ve yazardır (ö. 2018)

1927 - David Dinkins, ABD'li siyasetçi (ö. 2020)

1928 - Bernard Buffet, Fransız ressam (ö. 2000)

1931 - Jerry Herman, Amerikalı besteci, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2019)

1931 - Alice Munro, Kanadalı öykü yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2024)

1932 - Carlo Abate, İtalyan otomobil yarışçısı (ö. 2019)

1934 - Jerry Nelson, Amerikalı komedyen, oyuncu ve kukla sanatçısı (ö. 2012)

1936 - Branislava Peruničić, Bosnalı akademisyen ve mühendis (ö. 2025)

1938 - Paul Andreu, Fransız mimar (ö. 2018)

1939 - Ahmet Taner Kışlalı, Türk siyaset bilimci (ö. 1999)

1940 - Raffaele Calabro, İtalyan din adamı (ö. 2017)

1941 - David G. Hartwell, Amerikalı eğitimci, yayıncı, eleştirmen ve bilimkurgu yazarı (ö. 2016)

1942 - Ronnie James Dio, Amerikalı müzisyen (ö. 2010)

1942 - Sixto Rodríguez, Amerikalı bir folk müzisyenidir (ö. 2023)

1943 - Arthur Ashe, Amerikalı tenisçi (ö. 1993)

1943 - Sema Özcan, Türk oyuncu

1945 - Ron Glas, Amerikan oyuncu (ö. 2016)

1948 - Ali Haydar Öner, Türk bürokrat ve siyasetçi (ö. 2018)

1950 - Prokopis Pavlopulos, Yunan hukukçu, akademisyen ve Yunanistan'ın 7. Cumhurbaşkanı

1954 - Neil Tennant, İngiliz müzisyen

1956 - Mehmet Serhat Karadağ, Türk güreşçi ve antrenör

1957 - Barbaros Şansal, Türk moda tasarımcısı

1959 - Sandy West, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı ve baterist (ö. 2006)

1960 - Seth Godin, Amerikalı yazar

1961 - Jacky Cheung, Hong Konglu şarkıcı ve aktör

1967 - Rebekah Del Rio, Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı (ö. 2025)

1969 - Gale Harold, Amerikalı aktör

1970 - Jason Orange, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, dansçı ve bazen aktör

1970 - John Simm, İngiliz oyuncu

1970 - Helen Sjöholm, İsveçli şarkıcı, aktris ve müzikal tiyatro performansçısı

1972 - Peter Serafinowicz, İngiliz oyuncu, komedyen, yönetmen ve senarist

1972 - Sofia Vergara, Kolombiyalı aktris

1973 - Hiromasa Yonebayashi, Japon animatör ve yönetmen

1974 - Chiwetel Ejiofor, İngiliz aktör

1974 - Zeynep Gülmez, Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusu

1975 - Stefán Karl Stefánsson, İzlandalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2018)

1976 - Edmílson Gomes, İtalyan asıllı Brezilyalı futbolcu

1976 - Ludovic Giuly, Fransız futbolcu

1976 - Adrian Grenier, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve müzisyen

1976 - Şafak Pavey, Türk diplomat ve siyasetçi

1977 - Chiwetel Ejiofor, İngiliz oyuncu

1977 - Sinan Tuzcu, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1979 - Gong Yoo, Güney Koreli oyuncu

1980 - Han Eun-jung, Güney Koreli aktris

1980 - Claudia Leitte, Brezilyalı şarkıcı

1980 - Jessica Simpson, Amerikalı şarkıcı

1981 - Ramazan Döne, Türk hentbol oyuncusu

1981 - Aleksandar Tunchev, Bulgar futbolcu

1982 - Leila Alaoui, Faslı-Fransız fotoğrafçı ve video sanatçısı (ö. 2016)

1983 - Kim Hee-chul, Güney Koreli şarkıcı, oyuncu, besteci ve sunucu

1983 - Gülşifte Ferahani, İranlı sinema oyuncusu, aktivist ve şarkıcı

1983 - Barış Pehlivan, Türk gazeteci ve yazar

1983 - MakSim, Rus şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1984 - Saori Arita, Japon voleybolcu

1984 - Michaël Chrétien Basser, Fransız asıllı Faslı millî futbolcu

1984 - Mark González, Şilili futbolcu

1984 - Lawrence Olum, Kenyalı futbolcu

1985 - Mario Gómez, Alman futbolcu

1986 - Wyatt Russell, Amerikalı oyuncu

1989 - Alan Carvalho, Brezilyalı futbolcu

1989 - İsmail Köybaşı, Türk futbolcu

1989 - Carlos Zambrano, Perulu millî futbolcu

1990 - Ciara Everard, İrlandalı atlet

1990 - Emily Skeggs, Amerikalı aktris ve şarkıcı

1990 - Ali Şaşal Vural, Türk kaleci

1990 - Emilijus Zubas, Litvanyalı millî futbolcu

1991 - Kim Cesarion, İsveçli şarkıcı

1993 - Perrie Edwards, İngiliz müzisyen ve Little Mix'in üyesi

1994 - Iuri Medeiros, Portekizli futbolcu

1995 - Ada Hegerberg, Norveçli futbolcu

1998 - Angus Cloud, Amerikalı oyuncu (ö. 2023)

2001 - Isabela Merced, Amerikalı aktris ve şarkıcı

ÖLÜMLER

138 - Hadrianus, Roma İmparatoru (d. 76)

649 - Li Shimin, 626-649 yılları arasında Çin imparatoru (d. 599)

831 - Zübeyde bint Cafer, Abbasi halifelerinden Hârûnürreşîd'in hanımı, Emîn'in annesi

983 - VII. Benedictus, Katolik Kilisesi'nin Ekim 974 tarihinden ölümüne kadar Papa'sı

1099 - El Cid (Rodrigo Díaz de Vivar), Kastilyalı asil, komutan ve diplomat (d. 1040)

1103 - I. Erik, kardeşi I. Olaf'ı takiben 1095 yılında Danimarka Kralı olmuştur (d. 1060)

1226 - Zahir, Abbasi halifelerinin otuzbeşincisi (d. 1176)

1290 - IV. Ladislaus, Macaristan ve Hırvatistan kralı (d. 1262)

1453 - Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Sadrazam (d. ?)

1559 - II. Henri, 31 Mart 1547'den ölümüne kadar Fransa Kralı. I. François'un ikinci oğlu (d. 1519)

1561 - Rüstem Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Sadrazam (d. 1500)

1601 - Damat İbrahim Paşa, Osmanlı devlet adamı

1621 - Charles Bonaventure de Longueval, Kutsal Roma İmparatorluğu için savaşan bir askeri komutandı (d. 1571)

1851 - Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Fransız sanatçı ve kimyager (d. 1787)

1884 - Paul Morphy, Amerikalı satranç oyuncusu (d. 1837)

1910 - Johann Gottfried Galle, Alman astronom (d. 1812)

1915 - Vaja Pşavela, Gürcü yazar ve şair (d. 1861)

1936 - Rafael de Nogales Méndez, Venezuelalı asker ve yazar (d. 1879)

1941 - Jelly Roll Morton, Amerikan besteci, grup lideri, arjantör, caz ve Ragtime piyanisti (d. 1890)

1944 - Lucien Pissarro, İngiliz manzara ressamı, grafiker, ahşap oymacısı, sanatsal kitap tasarımcısı ve baskıcısı (d. 1863)

1970 - Bjarni Benediktsson, İzlandalı siyasetçi (d. 1908)

1975 - Nurettin Topçu, Türk yazar, akademisyen ve fikir adamı (d. 1909)

1977 - Şükrü Gülesin, Türk futbolcu ve spor yazarı (d. 1922)

1982 - Ziya Keskiner, Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmen (d. 1910)

1985 - Fernando Pereira, Portekiz kökenli serbest Hollandalı fotoğrafçı (d. 1950)

1989 - Mel Blanc, Amerikalı animatör, komedyen, oyuncu ve yapımcı (d. 1908)

1992 - Cevdet Kudret, Türk yazar ve edebiyat tarihçisi (d. 1907)

1994 - Şemsi Yastıman, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1923)

1995 - Mehmet Ali Aybar, Türk siyasetçi ve yazar (d. 1908)

1996 - Hamiyet Yüceses, Türk ses sanatçısı (d. 1916)

2006 - Şamil Basayev, Çeçen lider (d. 1965)

2013 - Ali İsmail Korkmaz, Türk öğrenci (Gezi Parkı protestolarında ölen) (d. 1994)

2013 - Kemal Güven, Türk hukukçu ve siyasetçi (d. 1921)

2015 - Ömer Şerif, Lübnan asıllı Mısırlı sinema oyuncusu (d. 1932)

2016 - Ebu Ömer eş-Şişani, Irak ve Şam İslam Devleti'nin liderlerinden biri ve askeri komutanı olan Çeçen militan (d. 1986)

2016 - Atilla Manizade, Türk opera sanatçısı (d. 1934)

2017 - Peter Härtling, Alman yazar, şair, yayıncı ve gazeteci (d. 1933)

2017 - Eugene Koffi Kouame, Fildişi Sahilli futbolcu (d. 1988)

2017 - Isabelle Sadoyan, Ermeni asıllı Fransız oyuncu (d. 1928)

2018 - Carlo Benetton, İtalyan bilyoner iş insanı (d. 1943)

2018 - Jan Henry T. Olsen, Norveçli siyasetçi (d. 1956)

2018 - Darryl Rogers, Eski Amerikan futbolcusu ve antrenörü (d. 1935)

2019 - Paulo Henrique Amorim, Brezilyalı gazeteci (d. 1942)

2019 - Valentina Cortese, İtalyan oyuncu (d. 1923)

2019 - Denise Nickerson, Amerikalı oyuncu (d. 1957)

2019 - Albert Shepherd, İngiliz oyuncu (d. 1936)

2020 - Jack Charlton, İngiliz futbolcu (d. 1935)

2020 - Corra Dirksen, Güney Afrikalı ragbi birliği oyuncusu (d. 1938)

2020 - Ghaida Kambash, Iraklı siyasetçi (d. 1974)

2020 - Cosmas Magaya, Zimbabwe mbira müzisyeni (d. 1953)

2020 - Paik Sun-yup, Güney Koreli asker (d. 1920)

2020 - Lara Victoria van Ruijven, Hollandalı kısa pist sürat patencisi (d. 1992)

2020 - Olga Tass, Macar jimnastikçi (d. 1929)

2021 - Esther Béjarano, Alman şarkıcı, müzisyen ve aktivist (d. 1924)

2021 - Jean-Michel Dubernard, Fransız hekim ve siyasetçi (d. 1941)

2021 - Travis Fulton, Amerikalı karma dövüş sporcusu ve profesyonel boksör (d. 1977)

2022 - Enver Çingizoğlu, Azerbaycanlı tarihçi, etnolog ve soy bilimci (d. 1962)

2023 - Jean Jacques Becker, Fransız tarihçi ve çağdaş tarih uzmanı (d. 1928)

2025 - Rüçhan Çamay, Türk ses ve sahne sanatçısı, sinema oyuncusu. (d. 1931)