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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Murat Ağırel, son programında Papara soruşturmasına ilişkin iddianame ve MASAK raporlarında yer aldığını belirttiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Ağırel, soruşturmanın 2024 yılında başlatıldığını, 2025 yılında operasyon düzenlenerek iddianamenin hazırlandığını söyledi.

İddianamede Ahmet Faruk Kars'ın "suç örgütü lideri", İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenap Doğru ve Cengiz Sevim'in ise "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığını aktaran Ağırel, Funda Fırat Demirci'nin de örgüt üyeleri arasında gösterildiğini ifade etti.

21 ŞİRKETİN SORUŞTURMA DOSYASINDA YER ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Ağırel, soruşturma kapsamında birbirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 21 şirketin incelendiğini belirtti. Dosyada Papara'nın yanı sıra Foya, Kenci, Esmer, Epara, Ekotürk, Ekotürk Yayıncılık, CNP Teknoloji, Biat Gıda, Atak, Abbin, Alternatif Yayıncılık, Tekstil, Akademi Rox, ACSB Gayrimenkul ve Salvay Turizm gibi şirketlerin de yer aldığını öne sürdü.

GİZLİ TANIK İFADELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Programında gizli tanık ifadelerine de değinen Ağırel, "Yaşam AF" kod adlı gizli tanığın Talha Aksakal'dan bahsettiğini ve yasa dışı bahis sisteminin kurulması sürecinde Papara ile çeşitli görüşmeler yapıldığı yönünde iddialarda bulunduğunu aktardı.

Bir diğer gizli tanık "Ladin"in ise Bilal Kadayfçıoğlu'nun Halil Falyalı ve Cemil Önal ile iş ilişkisi içerisinde olduğunu öne sürdüğünü söyleyen Ağırel, Bilal Kadayfçıoğlu'nun Tuzlaspor'un resmi ortağı olduğunu ve bu durumu daha önce kendisinin de doğruladığını ifade etti.

26 BİN HESAP İNCELENDİ İDDİASI

MASAK raporlarına atıfta bulunan Ağırel, Papara sisteminde 26 bin 12 elektronik para hesabının incelendiğini, bunlardan 24 bin 900 hesap sahibinin kimlik bilgilerinin tespit edildiğini ileri sürdü.

Bu kişilerden 298'inin açık adres bilgilerinin belirlendiğini söyleyen Ağırel, söz konusu hesapların Türkiye genelinde 80 ile yayıldığını belirtti. İstanbul'da ise Esenyurt'ta 274, Pendik'te 179, Küçükçekmece'de 168, Bağcılar'da 143, Sultangazi'de 141 ve Ümraniye'de 121 kişinin tespit edildiğini öne sürdü.

Ağırel, yalnızca İstanbul'daki hesaplardan toplanan işlem hacminin 1 milyar 367 milyon 814 bin liraya ulaştığını iddia etti.

"155 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ BELİRLENDİ"

Ağırel, soruşturmayı yürüten ekiplerin yasa dışı bahis sitelerine girerek ödeme yöntemlerinde Papara kullanımını tespit ettiğini, ardından IP adreslerini Papara sistemindeki kullanıcılarla eşleştirerek yaklaşık 13 bin 616 hesaba ulaştığını söyledi.

Bu hesapların yaklaşık yüzde 90'ının pasif hale getirildiğini belirten Ağırel, incelemelerde yasa dışı bahis bağlantılı hesaplarda toplam 155 milyar liralık para hareketi tespit edildiğini öne sürdü.

AHMET FARUK KARS SUÇLAMALARI REDDETTİ

Programında Ahmet Faruk Kars'ın savunmasına da yer veren Ağırel, Kars'ın hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

Kars'ın, Papara'nın düzenli olarak denetlendiğini ve tespit edilen eksikliklerin giderildiğini savunduğunu belirten Ağırel, ayrıca soruşturmayı hazırlayan başmüfettiş Umut Yeşilöz'ün raporun ardından rakip şirket PFix bünyesinde bulunan İninal Elektronik Para AŞ'de çalışmaya başladığını öne sürerek bunun da değerlendirilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DETAYI

Ağırel, Papara bünyesinde görev yapan Ziya Uçar'ın geçmişte Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığını, Ahmet Faruk Kars ile de burada tanıştığını belirtti.

OSMAN GÜNEŞ ÇİZMECİ İDDİASI

Ağırel, soruşturma dosyasında HoliganBet isimli yasa dışı bahis organizasyonunda Derkan Başer'in yanı sıra Osman Güneş Çizmeci'nin de adının geçtiğini öne sürdü.

Osman Güneş Çizmeci'nin daha önce Moldapay, Marsbahis ve Onur Uz dosyalarında da gündeme geldiğini belirten Ağırel, Bulgaristan ve Malta bağlantılarının yanı sıra Dominika'daki banka hesaplarına aktarılan yaklaşık 450 milyon euroluk para trafiğinin daha önce MASAK raporlarında yer aldığını iddia etti.

MASAK RAPORUNDAKİ RAKAMLARI PAYLAŞTI

Ağırel'in aktardığına göre, MASAK raporlarında yasa dışı bahis bağlantılı hesaplardan yalnızca belirli bir dönemde 6 milyar 168 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği belirtildi.

Raporlarda ayrıca 1.657 kişinin banka hesaplarında 2022 sonrası dönemde yaklaşık 49 milyon işlem yapıldığı ve toplam işlem hacminin 273 milyar 563 milyon 832 bin liraya ulaştığı öne sürüldü.

Bunun yanında 258 bin 998 farklı IBAN'a yaklaşık 95 milyar liralık havale gerçekleştirildiği, Papara üzerinden 55 milyar lira, OKX Teknoloji'ye 41 milyar lira ve Paribu Teknoloji'ye 24 milyar lira aktarıldığının raporlara yansıdığı iddia edildi.

TAHLİYELERE TEPKİ GÖSTERDİ

Programının sonunda son tahliye kararlarını da değerlendiren Ağırel, Ahmet Faruk Kars'ın tahliye edildiğini, daha önce de Selahattin Yılmaz, Marsbahis'in sahibi olduğu öne sürülen Berkin Kaya ile çeşitli yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen bazı isimlerin serbest bırakıldığını söyledi.

Veysel Şahin'in daha önce aldığı cezalara rağmen yurt dışına çıktığını ve faaliyetlerini sürdürdüğünü öne süren Ağırel, Derkan Başer'in de Gürcistan'da faaliyetlerine devam ettiğini iddia etti.

Yasa dışı bahis organizasyonlarıyla mücadelenin yalnızca emniyet ve yargıyla sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Ağırel, caydırıcı hukuki düzenlemeler yapılmadığı takdirde aynı yapıların farklı isimlerle faaliyetlerini sürdüreceğini öne sürdü.