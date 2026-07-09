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Kaynak: Haber Merkezi

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre yeni sezon, 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs 2027’de sona erecek.

DERBİ TARİHLERİ NETLEŞTİ

Yeni sezonun en çok merak edilen derbi haftaları da belli oldu. İşte Süper Lig’de ilk yarıda oynanacak derbiler:

4. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

SEZON 14 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in yeni sezonu Gaziantep FK - Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. İlk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

İLK HAFTA MAÇLARI

Yeni sezonun ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

Kasımpaşa - Trabzonspor

Beşiktaş - Eyüpspor

Başakşehir - Kocaelispor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Samsunspor - Göztepe

Galatasaray - Çorum FK

Gaziantep FK - Alanyaspor

Konyaspor - Rizespor

Amedspor - Erzurumspor