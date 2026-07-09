2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre yeni sezon, 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs 2027’de sona erecek.
DERBİ TARİHLERİ NETLEŞTİ
Yeni sezonun en çok merak edilen derbi haftaları da belli oldu. İşte Süper Lig’de ilk yarıda oynanacak derbiler:
4. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
SEZON 14 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig’in yeni sezonu Gaziantep FK - Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. İlk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.
İLK HAFTA MAÇLARI
Yeni sezonun ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:
Kasımpaşa - Trabzonspor
Beşiktaş - Eyüpspor
Başakşehir - Kocaelispor
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Samsunspor - Göztepe
Galatasaray - Çorum FK
Gaziantep FK - Alanyaspor
Konyaspor - Rizespor
Amedspor - Erzurumspor