Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Transfer döneminin resmi olarak başlamasına kısa süre kala kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken bordo-mavili ekip, bir futbolcu için daha girişimlere başladı.

BİR YERLİ TRANSFERİ DAHA GÜNDEMDE

Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sidny Lopes Cabral ve Noah Saviolo’nun yanı sıra Gençlerbirliği ile sözleşmesini fesheden Metehan Mimaroğlu ile de anlaşma sağlayan Trabzonspor, bu kez bir yerli oyuncu için daha harekete geçti.

BERKAN KUTLU İÇİN TEMAS

Gazeteci Hasan Tüncel’in haberine göre Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Berkan Kutlu ile temas kurdu ve oyuncu cephesine transfer teklifini iletti.

SEZON KARNESİ

Sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Berkan, devre arasında Konyaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekipte 17 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 2 kez de fileleri havalandırdı.