Ara transfer döneminde Galatasaray’dan Konyaspor’a katılan Berkan Kutlu, kısa sürede sergilediği performansla yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Milli orta saha için transfer sürecinin yaz aylarında hareketlenmesi bekleniyor.
PERFORMANSIYLA GÜNDEME GELDİ
Konyaspor formasıyla özellikle Trabzonspor karşısında attığı iki golle dikkat çeken Berkan, sahadaki dinamizmi ve skor katkısıyla ön plana çıktı.
ESPANYOL YENİDEN DEVREDE
Fanatik'in haberine göre, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, geçtiğimiz yaz döneminde de ilgilendiği Berkan Kutlu için yeniden girişimlere başladı.
İspanyol kulübünün oyuncunun menajeriyle temaslarını sürdürdüğü ve süreci yakından takip ettiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON MADDESİ YER ALIYOR
Konyaspor’un sözleşmede yer alan uzatma opsiyonunu kullanmaması halinde 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma ihtimali bulunuyor. Bu durumun, Espanyol’un transfer planlarını doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.