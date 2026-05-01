Ara transfer döneminde Galatasaray’dan Konyaspor’a katılan Berkan Kutlu, kısa sürede sergilediği performansla yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Milli orta saha için transfer sürecinin yaz aylarında hareketlenmesi bekleniyor.

PERFORMANSIYLA GÜNDEME GELDİ

Konyaspor formasıyla özellikle Trabzonspor karşısında attığı iki golle dikkat çeken Berkan, sahadaki dinamizmi ve skor katkısıyla ön plana çıktı.

La Liga ekibi yeniden Berkan Kutlu'nun peşine düştü - Resim : 2

ESPANYOL YENİDEN DEVREDE

Fanatik'in haberine göre, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, geçtiğimiz yaz döneminde de ilgilendiği Berkan Kutlu için yeniden girişimlere başladı.

İspanyol kulübünün oyuncunun menajeriyle temaslarını sürdürdüğü ve süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

La Liga ekibi yeniden Berkan Kutlu'nun peşine düştü - Resim : 3

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON MADDESİ YER ALIYOR

Konyaspor’un sözleşmede yer alan uzatma opsiyonunu kullanmaması halinde 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma ihtimali bulunuyor. Bu durumun, Espanyol’un transfer planlarını doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.