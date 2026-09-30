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Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Turkcell Süper Kupa organizasyonunun yarı final ve final tarihlerini duyurdu.

SÜPER KUPA YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Bu yıl son kez dört takımın katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvada futbolseverleri iki önemli yarı final karşılaşması bekliyor.

TFF'nin açıklamasına göre; yarı final maçları 4 ve 5 Ocak 2027, final ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ

Organizasyonun yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Diğer yarı final ise 2025-26 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile lig ikincisi Fenerbahçe arasında oynanacak.

FİNAL 9 OCAK'TA

Yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım, 9 Ocak 2027'de Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Hangi yarı finalin 4 Ocak, hangisinin 5 Ocak'ta oynanacağı ise kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından netleşecek.

Karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumlar da daha sonra TFF tarafından açıklanacak.