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Süper Lig’de milli araya 13 puanla ikinci sırada giren Galatasaray’da transfer hareketliliği şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 4 Eylül’de sona eren 1. Transfer ve Tescil Dönemi’nde kadrosuna 5 oyuncu dahil ederek takımını güçlendirdi. Galatasaray’ın Rafael Leao hamlesi ise transfer döneminin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

Yeni transferlerin yanı sıra birçok futbolcuyla yollarını ayıran Galatasaray’da özellikle Mauro Icardi’nin takımdan ayrılması gündeme damga vurdu.

Yaz transfer döneminin kapanmasının ardından sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray’ın eksik gördüğü bölgeleri takviye ederek sezonun ikinci bölümüne daha geniş bir kadroyla girmeyi planladığı aktarıldı.

Kadrosuna yeni isimler katmayı planlayan sarı-kırmızılılarda, teknik heyetin gelecek planlarında bulunmayan futbolcularla yolların ayrılması da gündemde.

KOCAELİSPOR’DAN LEMİNA HAMLESİ

Kocaelispor, savunma bölgesine takviye yapmak amacıyla Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina’yı transfer listesine aldı.

Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Selçuk İnan’ın, ön libero ve stoper bölgelerinde görev yapabilen 33 yaşındaki deneyimli futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdiği belirtildi.

Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla 4 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli oyuncunun sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Gabonlu futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürerken, deneyimli oyuncunun daha önce Başakşehir'in de transfer gündeminde bulunduğu öğrenilmişti.

Ancak Başakşehir ile Lemina arasındaki olası transfer görüşmelerinde mali şartlar konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle söz konusu hamle sonuçsuz kalmıştı.

Kocaelispor yönetiminin ise ara transfer döneminde Lemina'yı kadrosuna katabilmek için temaslarını hızlandırdığı kaydedildi.

SELÇUK İNAN'DAN OKAN BURUK'A TELEFON

Transfer girişiminde dikkat çeken gelişme ise Selçuk İnan ile Okan Buruk arasında gerçekleşen telefon görüşmesi oldu.

İddiaya göre Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Mario Lemina'nın transfer durumunu görüşmek üzere Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u bizzat aradı.

Görüşmede Buruk'un, sarı-kırmızılı takımın Lemina'nın görev yaptığı bölgeye yeni bir transfer gerçekleştirmesi halinde oyuncunun ayrılığına sıcak bakılabileceğini belirttiği aktarıldı.

Buruk'un İnan'a, "O bölgeye yeni bir oyuncu alırsak Lemina'nın ayrılığına izin verebiliriz" şeklinde bir mesaj verdiği öne sürüldü.

Kocaelispor cephesinin, deneyimli futbolcuyu renklerine bağlamak amacıyla ara transfer döneminde tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Lemina'nın Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadığı ve milli aranın ardından yeniden sahalara dönmesinin beklendiği de aktarıldı.