Yeniçağ Gazetesi
30 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Ekonomi Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor

Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor

Kilosu 1.400 TL’ye kadar yükselen bu meyvenin fiyatını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anadolu’nun dağlarında ve bayırlarında doğal olarak, adeta bedava yetişen; ucundaki gizemli yıldız iziyle tanınan mucizevi meyve, yüksek fiyatıyla adeta altınla yarışıyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 1

Anadolu’nun doğal ortamında kendiliğinden yetişen, meyvesinin ucunda bulunan yıldız şeklindeki izlerle dikkat çeken alıç, bu yıl ulaştığı rekor fiyatla gündemde.

1 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 2

Aktarlarda ve eticaret platformlarında adeta kapışılan kuru alıcın kilogram fiyatı 310 TL’den başlayıp 1.400 TL’ye kadar çıkıyor.

2 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 3

Sözcü'de yer alan habere göre, İlkbaharda beyaz ve pembe çiçekler açan, sonbaharda ise kırmızı ve sarı tonlarına bürünen bu mucizevi meyve, yüksek piyasa değeriyle toplayıcısının yüzünü güldürürken alıcısını şaşırtıyor.

3 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 4

Alıçın tadı bildiğimiz meyvelere benzemiyor.

İlk ısırıkta hafif ekşi ve buruk bir tat sunarken ardından insanın ağzında belli belirsiz bir tatlılık bırakıyor.

4 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 5

Elmayı andıran etli dokusunun içinde sert çekirdekler barındıran bu meyve; dalından taze tüketilebildiği gibi marmelat, reçel, sirke ve çay şeklinde de değerlendiriliyor.

5 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 6

Zorlu kuraklık yıllarında taneleri küçülse de değerinden hiçbir şey kaybetmeyen ağaç, dondurucu kış aylarında yabani hayat için de en kritik besin depolarından biri olarak değerlendiriliyor.

6 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 7

Bu meyve, küçücük görünmesine rağmen lif ve zengin minerallerle dolu olan alıç, asıl gücünü yüksek miktardaki "polifenol" bileşiklerinden alıyor.

7 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 8

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde doğal bir bağışıklık kalkanı sunuyor. Bu özellikleri nedeniyle yüksek fiyatına rağmen tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

8 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 9

Küçük yapısına rağmen zengin içeriğiyle öne çıkan alıç; yüksek lif, mineraller ve güçlü antioksidan özellikleriyle bilinen polifenol bileşikleri sayesinde bağışıklık sistemine destek sağlıyor.

9 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 10

Kalp ve damar dostu olarak bilinen bu mucizevi meyve, kan dolaşımını rahatlatarak tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor ve damar sertliğinin önüne geçilmesini sağlıyor.

10 11
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor - Resim: 11

Sindirim sistemini düzene sokarak hazımsızlığı gideren alıç, aynı zamanda güçlü antioksidan etkisiyle vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin genç kalmasına yardımcı oluyor.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro