Anadolu’nun doğal ortamında kendiliğinden yetişen, meyvesinin ucunda bulunan yıldız şeklindeki izlerle dikkat çeken alıç, bu yıl ulaştığı rekor fiyatla gündemde.
Dağda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Kilosu 1.400 TL’ye kadar yükselen bu meyvenin fiyatını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anadolu’nun dağlarında ve bayırlarında doğal olarak, adeta bedava yetişen; ucundaki gizemli yıldız iziyle tanınan mucizevi meyve, yüksek fiyatıyla adeta altınla yarışıyor.Kaynak: Diğer
Aktarlarda ve eticaret platformlarında adeta kapışılan kuru alıcın kilogram fiyatı 310 TL’den başlayıp 1.400 TL’ye kadar çıkıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, İlkbaharda beyaz ve pembe çiçekler açan, sonbaharda ise kırmızı ve sarı tonlarına bürünen bu mucizevi meyve, yüksek piyasa değeriyle toplayıcısının yüzünü güldürürken alıcısını şaşırtıyor.
Alıçın tadı bildiğimiz meyvelere benzemiyor.
İlk ısırıkta hafif ekşi ve buruk bir tat sunarken ardından insanın ağzında belli belirsiz bir tatlılık bırakıyor.
Elmayı andıran etli dokusunun içinde sert çekirdekler barındıran bu meyve; dalından taze tüketilebildiği gibi marmelat, reçel, sirke ve çay şeklinde de değerlendiriliyor.
Zorlu kuraklık yıllarında taneleri küçülse de değerinden hiçbir şey kaybetmeyen ağaç, dondurucu kış aylarında yabani hayat için de en kritik besin depolarından biri olarak değerlendiriliyor.
Bu meyve, küçücük görünmesine rağmen lif ve zengin minerallerle dolu olan alıç, asıl gücünü yüksek miktardaki "polifenol" bileşiklerinden alıyor.
Güçlü antioksidan özelliği sayesinde doğal bir bağışıklık kalkanı sunuyor. Bu özellikleri nedeniyle yüksek fiyatına rağmen tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.
Küçük yapısına rağmen zengin içeriğiyle öne çıkan alıç; yüksek lif, mineraller ve güçlü antioksidan özellikleriyle bilinen polifenol bileşikleri sayesinde bağışıklık sistemine destek sağlıyor.
Kalp ve damar dostu olarak bilinen bu mucizevi meyve, kan dolaşımını rahatlatarak tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor ve damar sertliğinin önüne geçilmesini sağlıyor.
Sindirim sistemini düzene sokarak hazımsızlığı gideren alıç, aynı zamanda güçlü antioksidan etkisiyle vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin genç kalmasına yardımcı oluyor.