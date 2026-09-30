Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu

THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu

Türkiye ile İran arasındaki uçuşların durdurulması, eylül ve ekim aylarında seyahat planlayan yolcuları da etkiledi. Yaklaşık 40 günlük süreçte 50 binden fazla biletin ücreti yolculara geri ödendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 1

Türkiye ile İran arasındaki hava yolu trafiğinde 21 Eylül’de yeni bir dönem başladı.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 2

ABD’nin yaptırım tehdidinin ardından Türkiye’de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin İran’a yönelik seferleri belirsiz süreyle durduruldu.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 3

Karar, iki ülke arasındaki karşılıklı uçuşlarda iptallere neden oldu.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 4

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus’un yanı sıra çok sayıda hava yolu şirketinin İran seferleri iptal edilirken, bazı İran merkezli hava yolu şirketlerinin Türkiye’deki faaliyetleri de durduruldu.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 5

Uçuşların askıya alınmasının ardından, eylül ayının kalan bölümü ile ekim ayında seyahat etmek üzere bilet satın alan yolcular için iade süreci başlatıldı.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 6

Türkiye-İran ve İran-Türkiye yönündeki seferlere ilişkin yaklaşık 50 bin biletin ücretinin geri ödendiği belirtildi.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 7

21 Eylül 2026’da yürürlüğe giren uygulama sonrasında ilk olarak eylül ayının kalan günleri ve ekim ayında yapılması planlanan uçuşlar için bilet alan yolcuların işlemleri ele alındı.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 8

Edinilen bilgilere göre, yolcular tarafından ödenen ücretler herhangi bir kesinti yapılmadan iade edildi.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 9

Yaklaşık 40 günlük dönemde 50 binden fazla biletin iade sistemine alındığı öğrenildi.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 10

Geçen yılın turizm verilerinde İran’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 3,28 milyon olduğu belirtildi.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 11

Bu ziyaretçilerin yaklaşık 2 milyonunun Türkiye’ye hava yolu kullanarak ulaştığı aktarıldı.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 12

İran uçuşlarının büyük ölçüde durdurulmasıyla birlikte iki ülke arasındaki yolcu hareketliliğinin yanı sıra turizm sektörünün de etkilenmesi bekleniyor.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 13

Hava yolu seçeneklerindeki azalmanın, İranlı turistlerin başka ülkelere yönelmesine ve Türkiye’nin turizm gelirlerinde kayıp yaşanmasına yol açabileceği ifade edildi.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 14

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, İranlı ziyaretçilerden kaynaklanabilecek gelir kaybını azaltmak amacıyla havayolu şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 15

Görüşmelerde alternatif turizm pazarlarının değerlendirilmesinin istendiği aktarıldı.

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THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu - Resim: 16

Bu kapsamda THY, AJet ve Pegasus’un İran uçuşları için planladığı kapasitenin bir bölümünün Uzak Doğu ile diğer Asya ülkelerine aktarılması planlanıyor.

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