Türkiye ile İran arasındaki hava yolu trafiğinde 21 Eylül’de yeni bir dönem başladı.
THY, AJet ve Pegasus seferleri dahil 50 bin uçuş birden iptal oldu
Türkiye ile İran arasındaki uçuşların durdurulması, eylül ve ekim aylarında seyahat planlayan yolcuları da etkiledi. Yaklaşık 40 günlük süreçte 50 binden fazla biletin ücreti yolculara geri ödendi.Kaynak: Haber Merkezi
ABD’nin yaptırım tehdidinin ardından Türkiye’de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin İran’a yönelik seferleri belirsiz süreyle durduruldu.
Karar, iki ülke arasındaki karşılıklı uçuşlarda iptallere neden oldu.
Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus’un yanı sıra çok sayıda hava yolu şirketinin İran seferleri iptal edilirken, bazı İran merkezli hava yolu şirketlerinin Türkiye’deki faaliyetleri de durduruldu.
Uçuşların askıya alınmasının ardından, eylül ayının kalan bölümü ile ekim ayında seyahat etmek üzere bilet satın alan yolcular için iade süreci başlatıldı.
Türkiye-İran ve İran-Türkiye yönündeki seferlere ilişkin yaklaşık 50 bin biletin ücretinin geri ödendiği belirtildi.
21 Eylül 2026’da yürürlüğe giren uygulama sonrasında ilk olarak eylül ayının kalan günleri ve ekim ayında yapılması planlanan uçuşlar için bilet alan yolcuların işlemleri ele alındı.
Edinilen bilgilere göre, yolcular tarafından ödenen ücretler herhangi bir kesinti yapılmadan iade edildi.
Yaklaşık 40 günlük dönemde 50 binden fazla biletin iade sistemine alındığı öğrenildi.
Geçen yılın turizm verilerinde İran’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 3,28 milyon olduğu belirtildi.
Bu ziyaretçilerin yaklaşık 2 milyonunun Türkiye’ye hava yolu kullanarak ulaştığı aktarıldı.
İran uçuşlarının büyük ölçüde durdurulmasıyla birlikte iki ülke arasındaki yolcu hareketliliğinin yanı sıra turizm sektörünün de etkilenmesi bekleniyor.
Hava yolu seçeneklerindeki azalmanın, İranlı turistlerin başka ülkelere yönelmesine ve Türkiye’nin turizm gelirlerinde kayıp yaşanmasına yol açabileceği ifade edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, İranlı ziyaretçilerden kaynaklanabilecek gelir kaybını azaltmak amacıyla havayolu şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmelerde alternatif turizm pazarlarının değerlendirilmesinin istendiği aktarıldı.
Bu kapsamda THY, AJet ve Pegasus’un İran uçuşları için planladığı kapasitenin bir bölümünün Uzak Doğu ile diğer Asya ülkelerine aktarılması planlanıyor.