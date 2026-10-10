Sultangazi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5’inci kez kapılarını açan Sivas Gardaşlık Günleri, Sivas’ın köklü kültürel zenginliklerini ve eşsiz yöresel lezzetlerini İstanbullularla buluşturdu. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen dev organizasyon, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, dernek yöneticisi, muhtar ve binlerce vatandaşın yoğun katılımıyla adeta bir kültür festivaline dönüştü. Etkinlik boyunca tutulan halaylar, çalınan yöresel ezgiler ve renkli gösteriler organizasyona büyük bir neşe ve dinamizm kattı.

Ziyaretçiler hem Sivas’ın damak çatlatan yemeklerini tatma fırsatı buldu hem de el sanatları ve kültürel ögelerin sergilendiği stantları gezerek Sivas atmosferini İstanbul’da doya doya yaşadı.

Sultangazi Belediye Başkan Vekili Fatih Sultan Mehmet Çiçek, konuşmasında organizasyonun isminde de gururla taşınan kardeşlik ve gardaşlık kavramının önemine özel olarak dikkat çekti. Bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini belirten Çiçek, kültürlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise konuşmasında Sultangazi ile Sivas arasında yıllardır süregelen güçlü hemşehrilik bağlarına işaret etti. Gurbetteki Sivaslıları bir araya getiren bu anlamlı organizasyon için Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı da yaptığı konuşmada Sivas’ın Türk tarihi boyunca üstlendiği hayati role geniş bir parantez açtı. Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinden Millî Mücadele dönemine kadar Sivas’ın tarihsel ve stratejik önemine vurgu yapan Kaşıkçı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Sivas, Türk milleti olduğundan beri bütün yolların kesiştiği yer olmuştur. Selçuklu’da, Osmanlı’da önemli bir yere sahip olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sivas’ta son kararı vermiştir. Türk milletinin temsilcileri orada toplanmıştır. Bağımsızlık yolundaki kararların son noktası Sivas’ta olmuştur. Sivas bizim kaderimiz olmuş. Sivas bizim her zaman yuvamız olmuştur.

Sivas Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığına değinen Kaşıkçı, Sivaslıların tarih boyunca her zaman vatanının ve milletinin yanında durduğunu belirterek etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkesi tebrik etti. Renkli görüntülere sahne olan festival, çekilen hatıra fotoğrafları ve coşkulu halaylarla sona erdi.