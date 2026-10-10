Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan AK Partili Aydın Demirdirek hakkında alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Demirdirek'in hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre Aydın Demirdirek, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamaları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararıyla tutuklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Demirdirek hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

Bakanlık, kararın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında geçici bir tedbir olarak uygulandığını açıkladı.

10 Ekim 2026 tarihli açıklamada, Demirdirek'in görevden uzaklaştırıldığı kamuoyuna duyuruldu.