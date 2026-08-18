Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çıkar amaçlı suç örgütü” kurdukları iddiasıyla 13 Ağustos'ta eş zamanlı 17 ilde yapılan operasyonda, Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'in arasında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Alihan Kuriş'le birlikte 32 şüpheli 18 Ağustos'ta tutuklandı.

Savcılık ifadesinde Alihan Kuriş'e operasyon yapılan şirketler soruldu.

Sorular özellikle MASAK incelemesi yapılan Arden Gıda A.Ş.'ye yoğunlaştı.

Arden Gıda isimli firmayı 2004 yılında aile firması olarak kurduklarını anlatan Kuriş, bu şirketteki hisselerinin tamamını 2021 yılında devrettiğini söyledi. Kuriş, "MASAK raporunda bahsedilen ve yorumlanan verilerin tamamı 2023 ve sonrası tarihe aittir. Ayrıca 21 Mayıs 2021 tarihinde de şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Ayrıca hissedarı olduğum dönemlerde de hisse payımı yüzde 5 olarak hatırlamaktayım. Hissedarı olduğum dönemde de şirketin sevk ve idaresi ile ilgili doğrudan imza ve temsile yetkili değildim" açıklamasını yaptı.

Kurişlerin aile şirketinin belgelerine YENİÇAĞ ulaştı.

Alihan Kuriş’in 2021 yılındaki hisse devri YENİÇAĞ’ın ulaştığı belgede yer aldı. Belgeye göre Kuriş evinden 200 kilo altın çıkan firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e hissesini devretti.

Alihan Kuriş’in ifadesinde 2023 yılına dikkat çektiği üzere, YENİÇAĞ’ın ulaştığı 11 Ocak 2023 tarihli belgede, evinden 200 kilo altın çıkan Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in hissesini Yusuf Bulut’a devrettiği görüldü. Ayrıca Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş’in de hissesini Yusuf Bulut’a devrettiği yer aldı.

Alihan Kuriş’in savcılık sorgusunda Arden Gıda'nın Akdeniz Toros Et ve Et Ürünleri isimli şirketten 391 milyon TL'lik alış bildirimi yapması da gündeme geldi. Kuriş, "Akdeniz Toros Et ve Et Ürünleri isimli şirketin ürünlerinin müşterisiyim, bunun haricinde başka bir bilgim yoktur, yöneticilerini bilmem, sadece ürünlerini kullandığım ve müşterisi olduğum bir şirkettir" dedi.

Alihan Kuriş’in “sadece müşterisiyim” dediği şirketin belgelerine YENİÇAĞ ulaştı.

Şirket belgelerinde Daniyal Aratekin’in yer aldığı görüldü. Aratekin’in 2016 yılında THY’de yöneticiyken görevini bırakıp Süleymancıların holdingine gittiği o dönem haberlere yansıdı. 2016 yılında ise Süleymancıların başına Alihan Kuriş geçmişti.

MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de yansıdı.

Bu şirketin hesabına 15 Kasım 2022'de, "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı. Bir gün sonra bir enerji şirketine "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla gönderildi. 7 Kasım 2023'te de yatırılan yaklaşık 1 milyon dolar, aynı enerji şirketine aktarıldı.

YENİÇAĞ’ın ulaştığı belgeye göre, Nurettin Kaya da bu şirketin yetkilileri arasında yer alıyordu.