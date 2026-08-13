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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah Süleymancılara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tarikat lideri Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr. Ahmet Gökçen'in de olduğu öğrenildi.

Ahmet Gökçen Marmara Üniversitesi'nde Barış Akademisyenleri'nin ihracını talep eden disiplin soruşturması komisyonunda yer alan ve karara imza atanlardan biriydi. 2005'te yürürlüğe giren yeni TCK’nın mimarları arasında yer alıyor. Gökçen aynı zamanda eski HSYK üyesiydi.

DAVALARI DİKKAT ÇEKTİ

Ahmet Gökçen 11 çocuğun hayatını kaybettiği Aladağ yurt yangını davasında sanıkların avukatlığını üstlenmişti. Ergenekon sürecinde usulsüz arama yapan polislerin avukatlığını yapan Gökçen aynı zamansa Ünlü avukat Rezan Epözdemir'in de avukatı