Adana’nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan genç kızdan acı haber geldi. Bölgede çalışma yürüten dalgıç polisler, genç kızın cansız bedenine ulaştı.
DALGIÇ POLİSLER BULDU
İhbarın ardından sulama kanalında arama çalışması başlatan ekipler, akıntıya kapılarak kaybolan genç kızı bir süre sonra buldu. Kıyıya çıkarılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Suriye uyruklu 17 yaşındaki Limar Hacmusa olduğu tespit edildi.
Limar’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.