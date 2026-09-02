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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner, hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın ilk kadın Genel Başkanı olan Soner için Cumhuriyet gazetesinin İstanbul’daki merkezinde tören düzenlendi.

ŞÜKRAN SONER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cumhuriyet gazetesindeki törenin ardından Şükran Soner’in cenazesi Şişli Camisi’ne götürüldü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Soner, Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CENAZE SIRASINDA İKİNCİ ACI HABER GELDİ

Şükran Soner’in cenaze namazı için hazırlıklar sürerken aileyi derinden sarsan bir gelişme daha yaşandı.

Soner’in kız kardeşi ve Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Betül Berişe’nin annesi Türkan Berişe’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLÜM HABERİNİ ALDIKTAN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Türkan Berişe’nin, Şükran Soner’in ölüm haberini aldıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Aynı gün yaşanan iki kayıp, Soner ailesini, yakınlarını ve basın camiasını yasa boğdu.