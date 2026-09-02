Kavanozu 50 TL’den kapış kapış satılıyor: Topraktan tezgaha alın teri

“SADECE ÜRÜN DEĞİL, ADANIN ŞİFASINI PAYLAŞIYORUZ”

Doğanın sunduğu zenginlikleri el emeğiyle üretime dönüştüren kadın girişimci, yaptığı işi şu sözlerle anlattı:

“Bozcaada’nın rüzgarını da bereketini de çok seviyorum; eşimle birlikte yıllardır bu adanın toprağına, otuna, çiçeğine emek veriyoruz. Kendi ellerimle topladığım adaçayını, dağ kekiğini, kaynattığım buram buram meyve kokan reçelleri ve binbir dert için hazırladığım kantaronlu, güllü kremleri tezgahıma dizdiğimde benden mutlusu olmuyor. Merkezdeki küçük tezgahımızda sadece ürün değil, adamızın şifasını ve sevgimizi paylaşıyoruz.”