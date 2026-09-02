Çanakkale’nin en çok ziyaret edilen turizm noktalarından birinde, el emeği ve doğallığı bir araya getiren küçük bir tezgah dikkat çekiyor.
Kavanozu 50 TL’den kapış kapış satılıyor: Topraktan tezgaha alın teri
Çanakkale’nin gözde turizm merkezinde el emeğiyle hazırlanan doğal ürünler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Eşiyle birlikte küçük bir tezgah kuran kadın girişimci, doğadan topladıklarını tatilcilerle buluşturuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Eşiyle birlikte yıllardır üretim yapan kadın girişimci, doğadan topladığı ürünleri ve kendi elleriyle hazırladığı çeşitleri tatilcilerin beğenisine sunuyor.
KÜÇÜK TEZGAH BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Merkezde kurulan tezgah, rengarenk kavanozları, doğal ürünleri ve samimi atmosferiyle bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
Kadın girişimci ve eşi tarafından hazırlanan stantta, tamamen doğal ve organik yöntemlerle üretilmiş çok sayıda ürün yer alıyor.
EL EMEĞİYLE HAZIRLANIYOR
Tezgahın en çok ilgi gören ürünleri arasında, doğal yağlardan hazırlanan bakım ürünleri bulunuyor.
Özellikle kantaron yağıyla yapılan ürünlerin cilt bakımında tercih edildiği belirtilirken, gül yağıyla hazırlanan ürünler de kokusuyla dikkat çekiyor.
DOĞADAN TOPLANIP SATIŞA SUNULUYOR
Bölgenin zengin florasından toplanan doğal bitkiler, tezgaha demetler halinde yerleştiriliyor.
Ev yapımı ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan kavanoz ürünler ise özellikle kahvaltı sofralarına doğal lezzet arayan ziyaretçilerden ilgi görüyor.
“SADECE ÜRÜN DEĞİL, ADANIN ŞİFASINI PAYLAŞIYORUZ”
Doğanın sunduğu zenginlikleri el emeğiyle üretime dönüştüren kadın girişimci, yaptığı işi şu sözlerle anlattı:
“Bozcaada’nın rüzgarını da bereketini de çok seviyorum; eşimle birlikte yıllardır bu adanın toprağına, otuna, çiçeğine emek veriyoruz. Kendi ellerimle topladığım adaçayını, dağ kekiğini, kaynattığım buram buram meyve kokan reçelleri ve binbir dert için hazırladığım kantaronlu, güllü kremleri tezgahıma dizdiğimde benden mutlusu olmuyor. Merkezdeki küçük tezgahımızda sadece ürün değil, adamızın şifasını ve sevgimizi paylaşıyoruz.”
FİYATLAR 50 TL’DEN BAŞLIYOR
Kadın girişimci, geçimini bu küçük tezgahla sağlıyor.
Tezgahta fiyatlar 50 TL’den başlarken, bazı doğal ürünler ise 100 TL’den satışa sunuluyor.
NE SATTIKLARI BELLİ OLDU
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği tezgahın, Bozcaada merkezinde Hatice Gül ve eşi tarafından kurulduğu öğrenildi.
“Hatice ana” olarak bilinen Hatice Gül’ün tezgahında adaçayı, dağ kekiği, kekik çeşitleri, adaya özgü şifalı otlar, ev yapımı organik reçeller, kantaronlu ve güllü kremler satışa sunuluyor.
Tezgahta kavanoz ürünlerin fiyatı 50 TL’den başlarken, kekik ve adaçayı 100 TL’den alıcı buluyor.