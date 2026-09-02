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Kaynak: Haber Merkezi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurdu.

DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİM

Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemi kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa adli makamların rahat hareket edebilmesi için yarın Cumhuriyet Meclisi’ne başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Üstel, arama kurtarma çalışmalarına katılan TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin batıkta yaptığı incelemelerde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını belirtti.

Böylece resmi kayıtlara göre hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini, kayıp sayısının ise 19’a düştüğünü açıklayan Üstel, arama kurtarma çalışmalarının Türkiye'nin desteğiyle sürdürüldüğünü kaydetti.

ERHAN ARIKLI GÖREVDEN ALINDI

Kazaya ilişkin soruşturmaya da değinen Üstel, Polis Genel Müdürlüğü ve yargı makamlarının çalışmalarını herhangi bir şüpheye yer bırakmadan yürütebilmesi amacıyla daha önce alınan görevden uzaklaştırma kararlarının kapsamını genişlettiklerini açıkladı.

Üstel, bu kapsamda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldığını bildirdi.

Kararın gerekçesini soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlatılması olarak açıklayan Üstel, şöyle devam etti:

“Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır.”

Üstel, Arıklı'nın yürüttüğü bakanlık göreviyle ilgili sürecin Anayasa'nın öngördüğü hükümler ve verdiği yetkiler çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.

'SİYASİ BİR KARAR DEĞİL'

Görevden alma kararının koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'ne (YDP) yönelik siyasi bir karar olmadığını vurgulayan Üstel, Arıklı ile dört buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını ve birçok projeye birlikte imza attıklarını söyledi.

Üstel, “Böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Görevden alınan veya uzaklaştırılan kişilerin yargı kararı verilinceye kadar suçlu ilan edilemeyeceğine de dikkat çeken Üstel, masumiyet karinesinin herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Üstel, soruşturmanın hızlı, titiz ve şeffaf şekilde sürdürüleceğini belirterek, “İhmali veya sorumluluğu bulunan kim varsa, yargının vereceği karar doğrultusunda gereken hesabı verecektir” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının da kesintisiz devam edeceğini belirten Üstel, önceliklerinin kayıplara ulaşmak, ailelerin yanında olmak ve facianın tüm yönleriyle aydınlatılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.