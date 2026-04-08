Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

STOILOV: 'İLK YARI İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİLDİ'

Karşılaşmanın ilk bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Stoilov, “İlk yarıda oyuna çok fazla baskı altında başladık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik, rakibe gereğinden fazla saygı gösterdik.” dedi.

'GERÇEK FUTBOLUMUZA DÖNDÜK'

İkinci yarıda daha etkili bir performans sergilediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, “İkinci yarıda gerçek futbolumuza döndük ve baskılı oynadık. Devre arasında oyuncularımızla konuştum. Buradan geri dönmemizin tek yolunun kendi oyunumuza dönüş yapmanın olduğunu söyledim.” ifadelerini kullandı.

'KAÇAN GOLLER PAHALIYA PATLADI'

Pozisyon üretmelerine rağmen sonuca gidemediklerini vurgulayan Stoilov, “İkinci devrenin başıyla birlikte pozisyonları ve golü bulduk. Kaçan inanılmaz goller var. Bu kadar fazla gol kaçırırsanız ve duran toplardan gol yerseniz Galatasaray gibi bir takıma karşı kazanamazsınız.” şeklinde konuştu.

'DURAN TOP HATALARI NORMAL DEĞİL'

Son olarak duran toplardan yedikleri gollere dikkat çeken Stoilov, “Gerçek futbolumuza ikinci yarıda döndük. Duran top hataları benim adıma normal değil ve bize pahalıya patladı.” dedi.