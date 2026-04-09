Temsilcimiz Anadolu Efes EuroLeague'in 36. haftasında Sırp ekibi Partizan'ı ağırladı.
ANADOLU EFES EUROLEAGUE'DE 4 MAÇ SONRA KAZANDI
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve normal süresi 65-65 biten karşılaşmayı Anadolu Efes uzatmalarda 79-72 kazanarak EuroLeague'de 4 maç sonra galibiyete ulaştı.
LARKIN GERİ DÖNDÜ
Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönerek Partizan maçının son 8 dakikasında oyuna girdi ve 9 sayı üretti.
LYOD VE POIRIER YILDIZLAŞTI
Efes'te ayrıca Jordan Loyd 24 sayı ve Vincent Poirier 17 sayılık performanslarıyla galibiyetin mimarları oldular.
ÇİFT MAÇ HAFTASINDA SIRADAKİ RAKİP DUBAI
EuroLeague'de 11. galibiyetine ulaşan Anadolu Efes'in çift maç haftasında sıradaki rakibi Dubai olacak.