Temsilcimiz Anadolu Efes EuroLeague'in 36. haftasında Sırp ekibi Partizan'ı ağırladı.

Larkin geri döndü: Anadolu Efes Partizan'ı uzatmalarda devirdi - Resim : 1

ANADOLU EFES EUROLEAGUE'DE 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve normal süresi 65-65 biten karşılaşmayı Anadolu Efes uzatmalarda 79-72 kazanarak EuroLeague'de 4 maç sonra galibiyete ulaştı.

Larkin geri döndü: Anadolu Efes Partizan'ı uzatmalarda devirdi - Resim : 2

LARKIN GERİ DÖNDÜ

Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönerek Partizan maçının son 8 dakikasında oyuna girdi ve 9 sayı üretti.

Larkin geri döndü: Anadolu Efes Partizan'ı uzatmalarda devirdi - Resim : 3

LYOD VE POIRIER YILDIZLAŞTI

Efes'te ayrıca Jordan Loyd 24 sayı ve Vincent Poirier 17 sayılık performanslarıyla galibiyetin mimarları oldular.

Larkin geri döndü: Anadolu Efes Partizan'ı uzatmalarda devirdi - Resim : 4

ÇİFT MAÇ HAFTASINDA SIRADAKİ RAKİP DUBAI

EuroLeague'de 11. galibiyetine ulaşan Anadolu Efes'in çift maç haftasında sıradaki rakibi Dubai olacak.