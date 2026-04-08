Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında lider Galatasaray Göztepe’ye konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşma adeta nefes kesti.

BARIŞ ALPER YILMAZ PERDEYİ ERKEN AÇTI

Maça henüz 5’inci dakikada Leroy Sane’nin serbest vuruştan ortasını Barış Alper Yılmaz kafa vuruşuyla gole çevirdi.

Galatasaray zorlu deplasmanda erken öne geçmesinin avantajını kullanarak Göztepe’nin öne çıktığı anları iyi değerlendirdi ve geçiş hücumlarıyla rakip kalede tehdit yaratmaya devam etti.

GALATASARAY İLK YARIDA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Maçın 19. dakikasında İlkay Gündoğan’ın şutunda Allan’ın ayağına çarpan top havalanarak Lis’in üzerinden ağlarla buluştu ve Sarı Kırmızılılar, Göztepe karşısında biraz da şansının yardımıyla farkı ikiye taşıdı.

GÖZTEPE SOYUNMA ODASINDAN GÜÇLÜ DÖNDÜ

İlk yarı Galatasaray’ın iki farklı üstünlüğüyle sonuçlanırken ev sahibi Göztepe ikinci yarıya fırtına gibi başladı.

Maçın başında Barış Alper’in attığı golde olduğu gibi başlama vuruşundan sadece 5 dakika sonra aynı bölgeden yapılan ortada bu kez Göztepe Juan’ın kafa vuruşuyla ağları sarstı.

BASKILI OYUN İKİNCİ GOL İÇİN YETERLİ OLMADI

Bu golle birlikte maçta momentum bir anlığa Göztepe’ye geçti ve tribünlerin de desteğini artırmasıyla İzmir ekibi 15 dakikalık bölümde Galatasaray kalesinde yoğun baskı kurdu.

Stoilov’un öğrencileri golden sonra net fırsatlar da yakaladı ancak değerlendiremedi. Bu bölümde Uğurcan Çakır’ın kritik kurtarışları da Galatasaray’ı skoru tutmasında önemli rol oynadı.

LEMINA FİŞİ ÇEKTİ

Dakikalar 75’i gösterdiği Mario Lemina kornerden Sara’nın yaptığı ortayı bu kez kafa vuruşuyla gole çeviren isim oldu. Galatasaray bu golle farkı yeniden açıp maçta rahatladı.

Kalan bölümde oyunda tempo düşerken Galatasaray kontrolü elinde tutarak sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı ve böylelikle maç eksiğini galibiyetle tamamladı.

GALATASARAY ZİRVEDE PUAN FARKINI AÇTI

Bu sonuçla Galatasaray puanını 67’ye yükselterek Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı.

Avrupa hedefinde yara alan Göztepe ise 46 puanda kaldı.

GÖZTEPE-GALATASARAY İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan, Juan, Janderson

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Asprilla, Sane, Sallai, Barış.

GÖZTEPE 1-3 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Göztepe-Galatasaray maçı başladı.

GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ İLE ÖNE GEÇTİ

5' Leroy Sane'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Barış Alper Yılmaz kafa vuruşuyla gole çevirdi. Galatasaray Göztepe karşısında erken öne geçti.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

10' Galatasaray'ın hızlı atağında Leroy Sane'nin pasında topla buluşan Sallai ceza sahası içerisine girerek dar açıdan şutunu çekti ancak Lis'i geçemedi. Seken topu tamamlamak istemeyen Asprilla'nı kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

GÖZTEPE BERABERLİK FIRSATINI KAÇIRDI

18' Göztepe beraberliğe yaklaştı. Arda Okan'ın kaleciyle karşı karşıya şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI

19' Dar açıdan İlkay Gündoğan'ın çektiği şutta Allan Godoi'den seken top Lis'i aşarak ağlarla buluştu. Galatasaray zorlu deplasmanda 20 dakika içerisinde farkı ikiye çıkardı.

SALLAI NET POZİSYONU SONUÇLANDIRAMADI

30' Galatasaray yine orta sahada kaptığı topla hızlı çıktı. Sane'nin derin pasında Sallai bu kez daha net bir pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

CHERNI UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

41' Cherni'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından farklı şekilde dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: GÖZTEPE 0-2 GALATASARAY

GÖZTEPE JUAN İLE FARKI BİRE İNDİRDİ

50' Maçın başında Galatasaray'ın bulduğu gole benzer bir şekilde Göztepe de sol kanattan yapılan ortada Juan'ın ceza sahası içerisindeki kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Göztepe ikinci yarının başında farkı bire indirdi.

CHERNI'NİN KAFA VURUŞUNDA UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

56' Miroshi'nin ortasında arka direkte Cherni kafayı vurdu. Uğurcan Çakır yakın mesafeden gelen topu son anda kornere çelerek golü önledi.

GÖZTEPE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

58' Juan'ın ceza sahası içerisinde Uğurcan ile karşı karşıya çektiği şutta uzak direğe doğru yönelen topa Janderson dokunmak istedi ancak ıskaladı. Göztepe net pozisyondan yararlanamadı.

EFKAN BEKİROĞLU CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞANSINI DENEDİ

59' Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından şutunda Uğurcan Çakır köşeye giden topu çeldi. Seken topu Boey kornere uzaklaştırdı.

GALATASARAY LEMINA'NIN GOLÜYLE FARKI YENİDEN AÇTI

75' Galatasaray kornerden Gabriel Sara'nın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde kafayı vuran Mario Lemina ile üçüncü golü buldu.