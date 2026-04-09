Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool karşısında adeta tek taraflı bir oyun sergileyerek 2-0 galip geldi ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
Liverpool PSG'ye şut bile çekemeden yenildi: Bakın Gerrard bu kez ne dedi
Şampiyonlar Ligi'nin Çeyrek Final turu ilk maçında PSG Liverpool'u 2-0 mağlup etti. Parc de Princes'te oynanan karşılaşmada Luis Enrique'nin takımı oyunu baştan sona domine ederken İngiliz ekibi isabetli şut bile atamadan maçı tamamladı. Maç sonu Gerrard'ın yorumu gündem oldu.Furkan Çelik
DOUE VE KVARATSKHELIA SAHNEDE
Fransız ekibi maça hızlı başladı ve henüz 11. dakikada Desire Doue ile öne geçti. Genç yıldızın şutunda yaşanan sekme kaleci Giorgi Mamardashvili’yi yanıltırken PSG üstünlüğü ele aldı.
İkinci yarıda ise sahneye Khvicha Kvaratskhelia çıktı. Gürcü yıldız, 65. dakikada savunmayı geçerek farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve skoru belirledi.
PSG TAM ANLAMIYLA ÜSTÜNLÜK KURDU
Luis Enrique yönetimindeki PSG, topa sahip olma, tempo ve pozisyon üretme açısından rakibine net üstünlük kurdu. Ousmane Dembele önderliğinde hücumda sürekli tehdit yaratan Fransız temsilcisi, farkı daha da açabilecek fırsatlar buldu.
LIVERPOOL’DAN ŞUT BİLE GELMEDİ
Arne Slot’un üçlü savunma tercihi, savunmada kısmen direnç sağlasa da hücumda büyük bir tıkanıklık yarattı. İngiliz ekibi karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamladı ve maç genelinde de üretkenlikten uzak kaldı.
Mohamed Salah’ın yedek kulübesinde kalması da Liverpool’un hücum gücünü ciddi şekilde sınırladı.
GERRARD’DAN ÇARPICI SÖZLER
Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Steven Gerrard, Liverpool’un performansını sert sözlerle eleştirdi. İngiliz futbol efsanesi, PSG’nin oyunu domine ettiğini vurgulayarak Liverpool’un hücumda hiçbir varlık gösteremediğini dile getirdi ve sahada varlık gösteremeyen Arne Slot'un ekibini 'dişsiz' diye nitelendirdi.
Gerrard’ın bu eleştirileri, akıllara önceki turda Galatasaray için kullandığı sert ifadeleri getirdi. Liverpool’un sarı-kırmızılı ekibi 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından temsilcimiz hakkında “Acınasıydılar.” sözlerini sarf eden Gerrard, bu kez benzer bir tabloyu kendi takımı için değerlendirmek zorunda kaldı.
ANFIELD UMUDU
Yine de Liverpool cephesi için umutlar tamamen tükenmiş değil. Rövanşın Anfield’da oynanacak olması, daha önce birçok kez evinde geri dönüşe imza atan İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yine bir mucizeyi gerçekleştirmesi gerekecek.