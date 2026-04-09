İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından uyarıda bulundu. Açıklamada, “Lübnan’a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz” ifadeleri kullanıldı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İran Devrim Muhafızları, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği yoğun hava saldırılarını kınayarak, ABD-İsrail ve İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkese atıfta bulundu. Açıklamada, “Masumları, çocukları ve kadınları öldürmeyi kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Siyonist rejim, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yeni bir katliam başlatmıştır. Anlaşmaları ihlal eden ABD’ye ve ortağına uyarıda bulunuyoruz” denildi.

İRAN’IN ATEŞKESTEN ÇEKİLME İHTİMALİ

İran basını, saldırıların durmaması halinde Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekilmeyi değerlendirdiğini bildirdi. Bir kaynak, İran ordusunun saldırılara karşılık vermek için hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

TRUMP: “ATEŞKES LÜBNAN’I KAPSAMIYOR”

ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında varılan ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını belirterek, Hizbullah’ın anlaşmanın parçası olmadığını ifade etti. Trump, İsrail’in Hizbullah’ı hedef alan saldırılarını ayrı bir çatışma olarak nitelendirdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA YÜZLERCE SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son hava saldırılarında 112 kişinin hayatını kaybettiğini ve 837 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan sivil savunmasına göre ise ülke genelinde düzenlenen saldırılarda en az 254 kişi yaşamını yitirdi, 1.165 kişi yaralandı.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Beyrut’a önceden uyarı yapmadan üç yeni hava saldırısı düzenledi.