İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsündeki Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na giren bir erkek gözaltına alındı.

REKTÖR AÇIKLAMA YAPTI

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hasan Mandal şu ifadeleri kullandı:

Üniversitemiz Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsa müdahale edilmiş, süreç emniyet birimlerine intikal ettirilmiş ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır.

Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına sürecin kararlılıkla bizzat kendim takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek isterim.

Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak, ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin gelişmeler, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşılacaktır.

Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimdir."