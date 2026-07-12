Kaynak: ANKA

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, geçmişteki staj ve çıraklık dönemlerine ait ilk işe başlama tarihlerinin emeklilik prim hesaplamasında başlangıç noktası kabul edilmesi talebiyle Bursa’da kitlesel bir protesto gerçekleştirdi. Fomara Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da katılarak destek verdi.

"SİGORTA KARTIYLA KANDIRILDIK"

Bursa Staj Mağdurları Derneği Başkanı Ahmet Orhan, geçmişte kendilerine verilen sigorta kartları esnasında öğretmenleri tarafından primlerin devlet eliyle ödendiği ve 25 yıl sonra 5 bin prim günüyle erken emekli olacakları sözünün verildiğini hatırlattı. Kendilerinden yıllar sonra sisteme giren daha genç yaştaki kişilerin çok daha az primle emekli olduğunu belirten Orhan, şartların sürekli kendilerinin aleyhine değiştiğini söyledi. Orhan, geçmişte kendilerine sigortalı çalışan oldukları söylenirken bugün sadece diploma almaya çalışan öğrenciler olduklarının iddia edildiğini vurguladı. Orhan, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse meslek lisesi diplomasıyla emeklilik hakkı elde etmeye çalışmıyor. Bu mücadele, sigorta kartıyla kandırılan insanların mücadelesidir. Yıl olarak da hak ettik, prim olarak da hak ettik, yaş olarak da hak ettik. Tek hak etmediğimiz şey sigorta kartıyla kandırılmaktır. Hiç kimse SGK sisteminin adil olduğunu iddia edemez. Sanayide cebindeki sigorta kartıyla 8 sene çalışan çırağın emeği, çocuk bezi reklamında oynayan bebeğin 8 saniyesi kadar değer arz etmiyorsa, hiç kimse adaletten bahsedemez. Hiç kimse SGK sisteminin adil olduğunu iddia edemez. Buradan SGK yetkililerine sesleniyoruz. Sisteme geç girenlerin 38 yaşında emekli olduğu, erken girenlerin ise 60 yaşında emekliliğe zorlandığı bir SGK sistemi adil değildir."

MUHALEFET PARTİLERİNDEN MÜCADELEYE TAM DESTEK

Eyleme katılarak kalabalığa seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, hak arayışının en kısa sürede başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi. İnsanların hafta sonunu aileleriyle geçirmek yerine meydanlarda hak aramak zorunda bırakıldığını vurgulayan Arıkan, "Bugünkü düzen maalesef TBMM koridorlarını hak arayan insanlarla dolduruyor. Türkiye’nin 81 ilindeki meydanları hak arayan insanlarla dolduruyor. Bizler de Saadet Partisi ve diğer muhalefet partileri olarak bu verdiğiniz haklı mücadele sonuna kadar yanınızda olacağız. Elimizden geleni değil, gerekeni yapacağız. Hakkınızı hep beraber en güzel şekilde alacağız.” dedi.

"BU DURUM NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTIR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise yaşanan mağduriyeti çok sert sözlerle eleştirdi. Küçük yaşlardaki çocukların devlet eliyle mağdur edildiğini savunan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hadise tam anlamıyla bir nitelikli dolandırıcılık hadisesidir. Yaşanan hadisenin adı 13, 14, 15, 16 yaşında pırıl pırıl çocuklarımızın nitelikli bir şekilde dolandırılmasıdır. Bu devletin sana verdiği sigorta kartı değil mi? Kim biliyordu bunun kısa vadeli sigorta kolu mu uzun kol mu olduğunu? Devlet vatandaşını dolandırmaz. Hele hele ortaokul, lise çağında gencecik çocuklarına oyun oynamaz. Mesele net. Sigorta başlangıç tarihini, staj başlangıç tarihi kabul edeceksin. İçinden çıkılmayacak bir konu değil. Bunu Bilal'e söylesen Bilal anlar, Bilal. Bir daha söylüyoruz. Staj, çıraklık başlangıcı tarihi sigorta başlangıç tarihi kabul edilecek, emeklilik hesabına sayılacak, hak yerini bulacak, adalet yerini bulacak. Bu mevzuyu Meclis'te çok defa kendine getirdik. Ne dediysek AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Vallahi hiç kusura bakmayın. Mağdurun bugün yanında değilsen yarın da karşısına çıkmayacaksın."