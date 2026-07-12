Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor

Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor

MetroPOLL Araştırma’nın son anketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev yapış tarzına ilişkin seçmen değerlendirmelerini ortaya koydu. Erdoğan ile yarıştırılan Özgür Özel'e verilen destek gündem olurken; MHP ayrıntısı dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 1

Anket firmaları art arda anket sonuçları duyurmaya devam ediyor. MetroPOLL Araştırma tarafından Haziran 2026 döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in yarıştırıldığı son anket, siyasi liderlere yönelik seçmen değerlendirmelerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 2

Son ankette vatandaşlara, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” diye soruldu.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 3

ERDOĞAN'IN GÖREV PERFORMANSINA DESTEK YÜZDE 44,5 OLDU

Anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 44,5 olarak ölçüldü.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 4

Erdoğan’ın performansını onaylamayanların oranı ise yüzde 51 seviyesine ulaştı.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 5

Ankette parti seçmenlerine göre dağılım da dikkat çekti.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 6

MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 40'I ERDOĞAN'I ONAYLAMADI

Anketin en çok konuşulan sonuçlarından biri MHP seçmenlerinin yanıtları oldu.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 7

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimi’nde MHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 60’ı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onayladığını, yüzde 40’ı ise onaylamadığını ifade etti.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 8

AK Parti seçmeninde Erdoğan’a destek oranı yüzde 81,1 olarak belirlenirken,

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 9

CHP seçmeninin yüzde 83,4’ü,

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 10

İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 88,8’i Erdoğan’ın görev performansını onaylamadığını belirtti.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 11

ÖZGÜR ÖZEL'İN PERFORMANSINA DESTEK YÜZDE 50,7

MetroPOLL araştırmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ana muhalefet liderliği performansı da değerlendirildi.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 12

MetroPOLL'ün son anketine göre Özel’in görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 50,7, onaylamayanların oranı ise yüzde 43,1 oldu.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 13

Parti bazında değerlendirildiğinde CHP seçmeninin yüzde 83,8’i Özel’in performansını olumlu bulduğunu belirtirken...

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 14

AK Parti seçmeninin yüzde 29,5’i,

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 15

MHP seçmeninin ise yüzde 32,3’ü Özgür Özel’in görev yapış tarzını desteklediğini ifade etti.

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 16

İşte MetroPOLL'ün gündem olan son anket sonuçları

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Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor - Resim: 17

İşte MetroPOLL'ün gündem olan son anket sonuçları

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