Anket firmaları art arda anket sonuçları duyurmaya devam ediyor. MetroPOLL Araştırma tarafından Haziran 2026 döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in yarıştırıldığı son anket, siyasi liderlere yönelik seçmen değerlendirmelerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı.
Son anket MetroPOLL Araştırma’dan: MHP detayı dikkat çekti; herkes bu sonuçları konuşuyor
MetroPOLL Araştırma’nın son anketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev yapış tarzına ilişkin seçmen değerlendirmelerini ortaya koydu. Erdoğan ile yarıştırılan Özgür Özel'e verilen destek gündem olurken; MHP ayrıntısı dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Son ankette vatandaşlara, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” diye soruldu.
ERDOĞAN'IN GÖREV PERFORMANSINA DESTEK YÜZDE 44,5 OLDU
Anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 44,5 olarak ölçüldü.
Erdoğan’ın performansını onaylamayanların oranı ise yüzde 51 seviyesine ulaştı.
Ankette parti seçmenlerine göre dağılım da dikkat çekti.
MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 40'I ERDOĞAN'I ONAYLAMADI
Anketin en çok konuşulan sonuçlarından biri MHP seçmenlerinin yanıtları oldu.
14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimi’nde MHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 60’ı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onayladığını, yüzde 40’ı ise onaylamadığını ifade etti.
AK Parti seçmeninde Erdoğan’a destek oranı yüzde 81,1 olarak belirlenirken,
CHP seçmeninin yüzde 83,4’ü,
İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 88,8’i Erdoğan’ın görev performansını onaylamadığını belirtti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN PERFORMANSINA DESTEK YÜZDE 50,7
MetroPOLL araştırmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ana muhalefet liderliği performansı da değerlendirildi.
MetroPOLL'ün son anketine göre Özel’in görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 50,7, onaylamayanların oranı ise yüzde 43,1 oldu.
Parti bazında değerlendirildiğinde CHP seçmeninin yüzde 83,8’i Özel’in performansını olumlu bulduğunu belirtirken...
AK Parti seçmeninin yüzde 29,5’i,
MHP seçmeninin ise yüzde 32,3’ü Özgür Özel’in görev yapış tarzını desteklediğini ifade etti.
İşte MetroPOLL'ün gündem olan son anket sonuçları
İşte MetroPOLL'ün gündem olan son anket sonuçları