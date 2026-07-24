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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 26 bin 485 lira kaydetti. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 328 bin 346 lira olarak duyurulmuştu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 193 lira 31 kuruş olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 525 bin metreküp açıklandı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 52 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 333 lira 64 kuruş olarak duyuruldu.

Türkiye'ye dün 114 milyon 299 bin 517 metreküp gaz girişi oldu. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 206 bin 671 metreküp olarak kaydedildi.