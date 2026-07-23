Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi 10 milyon 328 bin 346 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 10 milyon 644 bin 53 liralık işlem hacminin altında kaldı.

Piyasada dün gaz ticaret miktarı 586 bin metreküp olarak gerçekleşti. Dengeleme gazı fiyatlarında ise alış fiyatı 18 bin 506 lira 42 kuruş, satış fiyatı 16 bin 743 lira 90 kuruş olarak kaydedildi.

Arz ve talep tarafında da dikkat çeken veriler öne çıktı. Türkiye’ye dün 109 milyon 390 bin 268 metreküp doğal gaz girişi olurken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 109 milyon 611 bin 483 metreküp olarak hesaplandı.

Veriler, spot doğal gaz piyasasında fiyatların yüksek seyrini koruduğunu ve işlem hacminde sınırlı bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.