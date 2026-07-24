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Anasayfa Ekonomi Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir

Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir

Yastık altında saklanan ambalajlı gram altınlarda yapılan ufacık bir hata, ciddi maddi kayıplara sebep oluyor. Doğru saklanmayan gram altınlar, kuyumcu tezgahlarında “hurda” olarak işlem görüyor. İşte altınlarınızı hurda olmaktan kurtaracak hayati bilgiler…

Kaynak: Ekonomi Servisi
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Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir - Resim: 1

Altın vatandaşlar için her zaman en güvenli yatırım statüsünü koruyor. Kuyumculardan alınan altınlar, çekmecelerde, yastık altında veya kutularda muhafaza edilirken sanıldığı kadar güvende olmayabilir.

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Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir - Resim: 2

Gram altınları evde saklarken yapılan tek bir hata, altının “hurda” statüsüne düşmesine neden oluyor. Ambalajlı gram altınların en büyük düşmanının, “yanlış saklama” olduğu bilinirken yapılan tek bir hata, altının değerini düşüyor.

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Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir - Resim: 3

GRAM ALTINLARI SAKLARKEN YAPILAN BÜYÜK YANLIŞLAR

Gram altınları saklarken evin nemli köşeleri ya da gardırop dipleri tercih ediliyorsa, bu durum zaman içinde ambalajların gevşemesine ve jelatinin açılmasına yol açıyor.

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Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir - Resim: 4

Aynı zamanda, diğer takılarla, sert cisimlerle aynı kutuda tutulan veya ağır eşyaların altına koyulan ambalajlarda yırtılma, ezilme ve kırılmalar meydana geliyor.

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Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir - Resim: 5

Aşırı sıcak veya direkt güneş ışığı alan alanlar da gram altınlar için oldukça tehlikeli. Bu durumda, plastik jelatinini kaybedebiliyor.

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Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir - Resim: 6

AMBALAJI BOZULUNCA PİYASA DEĞERİ DÜŞÜYOR!

Gram altının ambalajı açıldığında ya da hasar aldığında kuyumcular bu ürünü tekrar "sıfır paketli ürün" olarak vitrine çıkaramıyor. Bu durum ise, yatırımcının maddi açıdan zarara uğramasına neden oluyor.

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Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir - Resim: 7

Ayrıca, satın alırken ödenen rafineri ve sertifikalı paketleme işçilik ücreti, ambalajın bütünlüğü bozulduğu anda tamamen geçerliliğini kaybediyor.

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Gram altınını evde doğru saklayamayan yanıyor: Tek bir hata tüm birikiminizi hurdaya çevirebilir - Resim: 8

Kuyumcular ambalajı hasar görmüş ürünü sadece eritilecek "has altın" veya "hurda altın" fiyatından geri alıyor. Bu değişim, piyasa koşullarına bağlı olarak gram başına göz göre göre %3 ila %5 oranında kayıp anlamına geliyor.

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