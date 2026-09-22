Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek

Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek

Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetleri üretim sürecine ilerliyor. ENI ve TotalEnergies’in Kronos sahası için 2028, ExxonMobil ve QatarEnergy’nin sahaları için ise 2033 hedefi öne çıkarken, deniz yetki alanları ve gazın ihracat güzergâhı yeniden gündemde.

Kaynak: Haber Merkezi
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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 1

Haber Global’den Mert İnan’ın haberine göre Doğu Akdeniz’de enerji şirketlerinin doğal gaz arama faaliyetleri yeni bir aşamaya taşınıyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 2

ENI ve TotalEnergies’in Kronos sahası için nihai yatırım kararını açıklaması, bölgede üretim odaklı dönemin başlangıcına işaret ediyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 3

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 6 numaralı parsel olarak tanımladığı sahada üretimin 2028’de başlaması planlanıyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 4

Kronos’tan çıkarılacak gazın deniz altından Mısır’a ulaştırılması ve burada LNG’ye dönüştürülerek dünya pazarlarına gönderilmesi öngörülüyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 5

Yaklaşık 85 milyar metreküp üretilebilir rezerve sahip olduğu tahmin edilen sahada yıllık 2,8 milyon ton LNG üretimi hedefleniyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 6

Gazın, ENI’nin bağlantılı olduğu Mısır altyapısı üzerinden Damietta LNG Terminali’ne taşınması ve özellikle Avrupa pazarına sevk edilmesi planlanıyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 7

Üretim sistemlerinin deniz tabanına kurulması, boru hattının döşenmesi ve saha geliştirme çalışmalarının yürütülmesi gerektiğinden, 2028 hedefi yoğun bir yatırım takvimini de beraberinde getiriyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 8

Kronos sahasının bulunduğu alan aynı zamanda Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki deniz yetki alanı anlaşmazlığının merkezinde yer alıyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 9

Türkiye, Rum yönetiminin bazı ruhsat bölgelerinin kendi kıta sahanlığı iddialarıyla örtüştüğünü belirtirken, Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki haklarının da gözetilmesini savunuyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 10

Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetlerinin diğer ayağında ise ExxonMobil ve QatarEnergy bulunuyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 11

İki şirket, Güney Kıbrıs’ın 10 numaralı parsel olarak tanımladığı bölgedeki Glaucus ve Pegasus sahalarında bulunan doğal gazın ticari işletmeye uygun olduğunu açıkladı.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 12

Şirketlerin yol haritasında önce ek değerlendirme sondajları, ardından ön mühendislik ve tasarım çalışmaları bulunuyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 13

Nihai yatırım kararının 2029’da verilmesi, üretimin ise 2033’te başlaması öngörülüyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 14

Çıkarılacak gazın tüketici pazarlarına ulaştırılması için üç seçenek değerlendiriliyor: Yüzer LNG tesisleri, Kıbrıs’ta kurulacak kara tesisi ve Mısır’ın mevcut altyapısı.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 15

Şirketlerin açıklamalarında Mısır üzerinden ihracat seçeneği öne çıkıyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 16

Üretim planlarının gündeme gelmesi, Kıbrıs Türk tarafının gelir paylaşımına ilişkin itirazlarını da yeniden öne çıkarıyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 17

KKTC, ada çevresindeki doğal kaynakların iki toplumun ortak hakkı olduğunu savunuyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 18

Bu kapsamda 2011’de dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından BM’ye iletilen öneride, Kıbrıs sorununa çözüm bulunana kadar hidrokarbon faaliyetlerinin taraflarca durdurulması veya ortak bir komite oluşturulması istenmişti.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 19

Öneriye göre kurulacak yapı; ruhsatlandırma, arama, sondaj ve gelir paylaşımı süreçlerini birlikte yönetecekti.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 20

Daha sonraki dönemlerde benzer teklifler gündeme gelse de ortak bir mekanizma oluşturulamadı.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 21

Türkiye de geçmiş yıllarda bölgedeki bazı sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına donanma unsurlarıyla müdahale etmişti.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 22

Ankara, kendi kıta sahanlığı ile KKTC’nin ruhsat verdiğini açıkladığı alanlarda yabancı gemilerin faaliyet yürütmesine karşı çıkmıştı.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 23

Sonraki süreçte bölgedeki gerilim büyük ölçüde diplomatik açıklamalar üzerinden devam etti.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 24

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Umur Tugay Yücel, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini sürdürürken Rusya, Çin, Körfez ve Afrika ülkeleriyle bağlarını da geliştiren çok kutuplu bir denge politikası izlemesi gerektiğini ifade ediyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 25

Yücel, Doğu Akdeniz’deki mücadelenin enerji ve diplomasi sınırlarını aşarak önümüzdeki on yıllarda bölgesel güç dağılımını ve hangi aktörün merkez konuma geleceğini belirleyebilecek daha geniş bir rekabete dönüştüğünü belirtiyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 26

Jeostrateji Uzmanı ve Araştırmacı Dr. Ahmet Uslu ise enerji şirketlerinin arama faaliyetlerinden üretim planlarına geçmesinin bölgedeki rekabeti daha sert bir aşamaya taşıyacağını söylüyor.

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Akdeniz’de sular ısınıyor: Şirketler kıta sahanlığımızı ihlal edecek - Resim: 27

Uslu, 2028 sonrasında tartışmanın yalnızca doğal gazın çıkarılmasıyla sınırlı olmayacağını, bölgedeki ekonomik etkinliğin hangi aktör tarafından oluşturulacağının da gündemin önemli başlıklarından biri haline geleceğini ifade ediyor.

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