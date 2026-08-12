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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlemlerin ardından günün referans fiyatı açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 209 lira olarak kayıtlara geçti.

Piyasada dün 251 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi.

DOĞAL GAZ PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi de önceki güne göre yükseldi.

Dün 4 milyon 319 bin 459 lira olarak gerçekleşen işlem hacmi, önceki gün 3 milyon 273 bin 890 lira seviyesindeydi.

Böylece spot doğal gaz piyasasının işlem hacmi bir önceki güne göre yaklaşık 1 milyon lira arttı.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 69 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 348 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 88 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 88 milyon 77 bin 681 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 88 milyon 13 bin 316 metreküp olarak kayıtlara geçti.