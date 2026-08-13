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Kaynak: İHA

Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi 7001 Sokak üzerinde yer alan bir elektrik panosundan yükselen dumanı ve yayılan keskin kokuyu fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ile Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

ÖNCE ARAÇLAR KALDIRILDI, SONRA ŞALTER DeĞİŞTİRİLDİ

Adrese ulaşan trafik polisleri, olası bir patlama riskine karşı pano yakınındaki araçları hızlıca bölgeden uzaklaştırarak sokakta güvenlik şeridi çekti. Elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin caddedeki akımı kesip panoyu açmasının ardından itfaiye ekipleri duman çıkan noktaya müdahalede bulundu.

Yapılan teknik incelemede, aşırı sıcaklar ve klimayla artan yüksek enerji kullanımı nedeniyle panodaki şalterlerden birinin yandığı tespit edildi. Arızalı parçanın yenisiyle değiştirilmesinin ardından caddeye tekrar elektrik sağlandı.

YETKİLİLERDEN CİDDİ UYARI

Son günlerde tavan yapan sıcaklıklara bağlı olarak benzer pano yangınları ile arızaların arttığına dikkat çeken yetkililer; vatandaşları bu tür durumlarla karşılaştıklarında kesinlikle kendi başlarına müdahale etmemeleri ve zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları konusunda uyardı.