Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor

Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Temmuz Perşembe günü hava durumu raporu açıklandı. Rapora göre 26 ilde süper el nino, 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış var.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Temmuz Perşembe gününe ilişkin tahminlerine göre, yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Ülkenin büyük bölümünde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, kuzey ve iç kesimlerde yer yer parçalı bulutluluk görülecek. 8 ilde sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 2

Trakya'nın batısı, Kuzey Ege ile Akdeniz'in doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Burdur ve Adana çevrelerinde yağış görüleceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve güneşli hava etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 3

Yağışların saat 12'den sonra gerçekleşmesi ön görülüyor

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Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 4

İşte il il hava durumu

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Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 5

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 12
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 6

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

6 12
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 7

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

7 12
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

8 12
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

9 12
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

10 12
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

11 12
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve Super El Nino geliyor - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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