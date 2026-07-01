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Kaynak: AA

Türkiye’de spot doğal gaz piyasasına ilişkin güncel veriler açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 137 lira 94 kuruş oldu.

İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot piyasada işlem hacmi 9 milyon 65 bin 970 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 9 milyon 255 bin 420 liralık seviyenin altında kaldı.

TİCARET MİKTARI 529 BİN METREKÜP

Piyasada dün gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı 529 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için:

Dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 994 lira 84 kuruş

Dengeleme gazı satış fiyatı ise 16 bin 281 lira 4 kuruş

olarak açıklandı.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 112 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün toplam 112 milyon 246 bin 718 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 354 bin 425 metreküp olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, doğal gaz piyasasında arz ve talep dengesinin yüksek hacimle devam ettiğini ortaya koydu.