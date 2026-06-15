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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 188 lira oldu. Aynı gün piyasada toplam işlem hacmi 3 milyon 746 bin 984 lira olarak kaydedildi.

Önceki gün işlem hacmi 7 milyon 407 bin 690 lira seviyesinde bulunuyordu. Böylece işlem hacminde günlük bazda dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

TİCARET MİKTARI 218 BİN METREKÜP

Spot piyasada dün gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı 218 bin metreküp olarak açıklandı. Bu veri, piyasadaki işlem yoğunluğunun sınırlı kaldığını gösterdi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 47 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 328 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 108 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün 108 milyon 24 bin 547 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 108 milyon 29 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.