Akaryakıta bu gece yarısı gelecek olan indirimin dışında hafta içerisinde çift haneli rakamları görecek yeni indirimler geliyor.
Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde
ABD ve İran'ın savaşı sonlandırma konusunda anlaşması, brent petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın 83 dolar seviyelerindeki petrolün 75 dolara gerilemesi konusunda baskısı, akaryakıtta dev indirimlerin habercisi oldu.Yunus Arıkan
Motorine, bu gece yarısı 4,88 TL indirim gelecek. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 1,22 TL. Ancak bu indirimin ardından hafta içerisinde çift haneli rakamlarda indirim gelecek.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre petrolde düşüşün kademeli olarak devam etmesi öngörülüyor. Sektör temsilcileri, eşel mobil sistemi uyarınca öncelikle devletin ÖTV kesintisi yapacağını belirterek, “Benzinde 8,38, motorinde 11,90 TL kesinti yapılacak" dedi.
Yani akaryakıta gelecek 12 liraya yakın indirim, Eşel Mobil sistemine gidecek ve pompaya yansımayacak. Ancak bu gece yarısı yapılan indirimin 1,22 lirasının pompaya yansıyacağı öğrenildi.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,03 lira
Motorin: 66,41 lira
LPG: 31,99 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,87 lira
Motorin: 66,25 lira
LPG: 31,39 lira
Ankara
Benzin: 63,99 lira
Motorin: 67,51 lira
LPG: 31,97 lira
İzmir
Benzin: 64,27 lira
Motorin: 67,78 lira
LPG: 31,79 lira