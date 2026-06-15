Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde

Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde

ABD ve İran'ın savaşı sonlandırma konusunda anlaşması, brent petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın 83 dolar seviyelerindeki petrolün 75 dolara gerilemesi konusunda baskısı, akaryakıtta dev indirimlerin habercisi oldu.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde - Resim: 1

Akaryakıta bu gece yarısı gelecek olan indirimin dışında hafta içerisinde çift haneli rakamları görecek yeni indirimler geliyor.

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Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde - Resim: 2

Motorine, bu gece yarısı 4,88 TL indirim gelecek. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 1,22 TL. Ancak bu indirimin ardından hafta içerisinde çift haneli rakamlarda indirim gelecek.

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Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde - Resim: 3

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre petrolde düşüşün kademeli olarak devam etmesi öngörülüyor. Sektör temsilcileri, eşel mobil sistemi uyarınca öncelikle devletin ÖTV kesintisi yapacağını belirterek, “Benzinde 8,38, motorinde 11,90 TL kesinti yapılacak" dedi.

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Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde - Resim: 4

Yani akaryakıta gelecek 12 liraya yakın indirim, Eşel Mobil sistemine gidecek ve pompaya yansımayacak. Ancak bu gece yarısı yapılan indirimin 1,22 lirasının pompaya yansıyacağı öğrenildi.

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Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde - Resim: 5

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,03 lira
Motorin: 66,41 lira
LPG: 31,99 lira

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Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde - Resim: 6

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,87 lira
Motorin: 66,25 lira
LPG: 31,39 lira

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Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde - Resim: 7

Ankara
Benzin: 63,99 lira
Motorin: 67,51 lira
LPG: 31,97 lira

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Akaryakıtta görülmemiş indirim: Rakam çift hanelerde - Resim: 8

İzmir
Benzin: 64,27 lira
Motorin: 67,78 lira
LPG: 31,79 lira

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