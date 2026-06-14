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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada işlem hacmi ise bir günde yaklaşık üç katına yakın artış gösterdi.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 199 ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 199,4 artarak 893 milyon 362 bin 408 lira seviyesine yükseldi.

FİYATLAR SAATLİK BAZDA DEĞİŞTİ

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 200 lira olurken, en düşük fiyat saat 07.00 ve 12.00’de 207 lira 1 kuruş olarak kaydedildi.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada megavatsaat elektriğin:

Aritmetik ortalama fiyatı: 1.370 lira 63 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyatı: 1.520 lira 99 kuruş olarak gerçekleşti.

Bugünkü fiyatlar

Spot piyasada bugün için megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 2 bin 500 lira, en düşük fiyatı ise 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.