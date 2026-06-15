Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı

Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı

Türkiye Siyasi Analiz ve Araştırma Merkezi haziran ayında yapılan 18 farklı anket firmasının ortalama sonuçlarını açıkladı. Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 1

18 farklı anket firmasının ortalama anket sonuçlarına göre bazı siyasi partiler oy oranlarını artırırken, bazı partilerde ise dikkat çekici düşüşler yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli partilerdeki değişim oranları öne çıktı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 2

Kamuoyuyla paylaşılan son anket sonuçlarına göre, son genel seçimlere kıyasla oy oranını en fazla artıran parti yüzde 3,1'lik yükselişle Saadet Partisi oldu. Saadet Partisi'ni yüzde 3 artışla İYİ Parti ve yüzde 2,4'lük artışla Yeniden Refah Partisi takip etti.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 3

OYUNU EN FAZLA ARTIRAN PARTİLER

Ankette son genel seçimlere göre oy oranını artıran partiler şu şekilde sıralandı:

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 4

Saadet Partisi: Yüzde 3,1 artırdı

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 5

İYİ Parti: Yüzde 3 artırdı

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4 artırdı

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 7

A Parti: Yüzde 2,1 artırdı

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 8

Anahtar Parti: Yüzde 1,1 artırdı

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 9

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ CHP'DE GÖRÜLDÜ

Anket sonuçlarına göre oy oranında en yüksek düşüş yaşayan parti ise yüzde 27 ile CHP oldu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 10

CHP'yi yüzde 4,2'lik gerilemeyle AK Parti, yüzde 3,1'lik düşüşle MHP takip etti.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 11

Ankette DEM Parti'nin oy oranında yüzde 1,2, Büyük Birlik Partisi'nin oy oranında ise yüzde 0,3'lük düşüş yaşandığı görüldü.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 12

OYUNU EN FAZLA KAYBEDEN PARTİLER

Ankette yer alan verilere göre oy oranında düşüş yaşayan partiler şu şekilde sıralandı:

CHP: Yüzde 27 düşürdü

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 13

AK Parti: Yüzde 4,2 düşürdü

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 14

MHP: Yüzde 3,1 düşürdü

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 15

DEM Parti: Yüzde 1,2 düşürdü

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 16

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0,3 düşürdü

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı - Resim: 17

ANKET SONUÇLARI TARTIŞMA YARATTI

Siyasi kulislerde dikkat çeken anket sonuçları, özellikle CHP'nin oy oranındaki düşüş ve bazı muhalefet partilerindeki yükseliş nedeniyle gündem oldu.

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