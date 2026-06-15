18 farklı anket firmasının ortalama anket sonuçlarına göre bazı siyasi partiler oy oranlarını artırırken, bazı partilerde ise dikkat çekici düşüşler yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli partilerdeki değişim oranları öne çıktı.
Son anket sonuçları ortaya çıktı: Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler açıklandı
Türkiye Siyasi Analiz ve Araştırma Merkezi haziran ayında yapılan 18 farklı anket firmasının ortalama sonuçlarını açıkladı. Oyunu en çok artıran ve düşüren partiler dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Kamuoyuyla paylaşılan son anket sonuçlarına göre, son genel seçimlere kıyasla oy oranını en fazla artıran parti yüzde 3,1'lik yükselişle Saadet Partisi oldu. Saadet Partisi'ni yüzde 3 artışla İYİ Parti ve yüzde 2,4'lük artışla Yeniden Refah Partisi takip etti.
OYUNU EN FAZLA ARTIRAN PARTİLER
Ankette son genel seçimlere göre oy oranını artıran partiler şu şekilde sıralandı:
Saadet Partisi: Yüzde 3,1 artırdı
İYİ Parti: Yüzde 3 artırdı
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4 artırdı
A Parti: Yüzde 2,1 artırdı
Anahtar Parti: Yüzde 1,1 artırdı
EN BÜYÜK DÜŞÜŞ CHP'DE GÖRÜLDÜ
Anket sonuçlarına göre oy oranında en yüksek düşüş yaşayan parti ise yüzde 27 ile CHP oldu.
CHP'yi yüzde 4,2'lik gerilemeyle AK Parti, yüzde 3,1'lik düşüşle MHP takip etti.
Ankette DEM Parti'nin oy oranında yüzde 1,2, Büyük Birlik Partisi'nin oy oranında ise yüzde 0,3'lük düşüş yaşandığı görüldü.
OYUNU EN FAZLA KAYBEDEN PARTİLER
Ankette yer alan verilere göre oy oranında düşüş yaşayan partiler şu şekilde sıralandı:
CHP: Yüzde 27 düşürdü
AK Parti: Yüzde 4,2 düşürdü
MHP: Yüzde 3,1 düşürdü
DEM Parti: Yüzde 1,2 düşürdü
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0,3 düşürdü
ANKET SONUÇLARI TARTIŞMA YARATTI
Siyasi kulislerde dikkat çeken anket sonuçları, özellikle CHP'nin oy oranındaki düşüş ve bazı muhalefet partilerindeki yükseliş nedeniyle gündem oldu.