Otomobil ustaları tek tek sıraladı: İşte en sağlam manuel otomobiller

Uzmanlar ve deneyimli otomobil ustaları, uzun ömürlü kullanım arayan sürücülere manuel şanzımanlı modelleri tavsiye etmeyi sürdürüyor. Küresel ölçekte yapılan kullanıcı araştırmaları da, sürücülerin yüksek tamir masraflarından kaçınmak için mekanik yapısı daha sade araçları tercih ettiğini ortaya koyuyor.