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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Sporting'de Teknik Direktör Rui Borges, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıları tecrübeli ve hücum gücü yüksek bir takım olarak nitelendiren Portekizli teknik adam, özellikle Galatasaray'ın pres ve geçiş oyununa dikkat çekti.

'ÇOK TECRÜBELİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi deneyimine vurgu yapan Borges, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesi. Kaliteli, rekabetçi, ofansif, dominant ve pres yapan bir takım. Topa çok fazla sahip olmaya çalışıyorlar. Çok tecrübeli bir takımla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

'GENÇ BİR TAKIMIZ, BİRÇOK OYUNCU İLK KEZ FORMA GİYECEK'

Sporting'in genç ve motive bir kadroya sahip olduğunu belirten Borges, karşılaşmadaki hedeflerini de net şekilde açıkladı:

"Bu ilk maçımız ve evimizde oynayacağız. Bunun kolay olacağını söylemiyorum. Genç bir takımız ve birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyecek. Hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak."

GALATASARAY'IN GEÇİŞ OYUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Borges, sarı-kırmızılıların hücum bölgesine çok sayıda oyuncuyla çıktığını ve özellikle geçişlerde etkili olduğunu söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, "Galatasaray çok ofansif bir takım ve hücum bölgesine çok fazla oyuncu gönderiyor. Geçiş oyunlarında çok hızlılar. Galatasaray'a karşı her açıdan hazırız." diye konuştu.

'İLK MAÇI EVİMİZDE OYNAMAK AVANTAJ'

Karşılaşmanın favorisini söylemekten kaçınan Borges, Jose Alvalade Stadı'ndaki atmosferin Sporting için önemli bir avantaj olabileceğini ifade etti.

İstanbul'daki atmosferin ne kadar güçlü olduğunu bildiklerini belirten Borges, kendi taraftarlarına da dikkat çekerek, "Çok büyük ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Her şeyden önce ilk maçı kendi sahamızda oynamanın avantaj olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız bizimle olacak." dedi.