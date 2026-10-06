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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı için sporcu alım süreci başlıyor.

Türkiye genelinde 81 ilde 86 merkezde ve 26 olimpik spor dalında faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezlerine alınacak sporcular, Bakanlık tarafından belirlenen seçim kriterleri doğrultusunda belirlenecek.

Sporcu Eğitim Merkezlerinde eğitim almak isteyen adaylar, başvurularını 5-14 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sporcu alımına ilişkin seçim kriterleri, mevcut sporcuların performans değerlendirme kriterleri, ilgili talimatlar ve başvuru rehberi Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün duyuru sayfasından incelenebilecek.

Sporcu Eğitim Merkezleri aracılığıyla yetenekli sporcuların belirlenerek olimpik branşlarda sistemli ve uzun vadeli şekilde yetiştirilmesi hedefleniyor.

Başvuru rehberi ve detaylı bilgi için;

https://bilecik.gsb.gov.tr/Duyuru/303436/sporcu-egitim-merkezlerine-2026-2027-donemi-sporcu-alimi-basliyor.aspx